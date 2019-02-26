Kolon kanserine karşı Akdeniz mutfağı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kolon kanserinin teşhisinin kolaylaştığını belirten Prof. Dr. Ediz Altınlı, "Modern teknolojiyle birlikte kanser tespiti hızlandı" dedi. Kolon kanserlerini ikiye ayırdıklarını söyleyen Prof. Dr. Ediz Altınlı, "Kalın bağırsak kanserleri ve kalın bağırsak çıkışında makata yakın bölgede oluşan kanserler olarak ikiye ayırmak gerekiyor. Teknik olarak bu iki kanser türü birbirinden farklılık gösteriyor. Bunların tespitinde kolonoskopi önemli bir metot. Ancak hastanın bilinçlendirilmesi de önem taşıyor. Çünkü, bu tip hastalarda karın ağrısı oluyor. Sağ ve sol kolon kanserleri birbirlerinden farklılıklar gösteriyor. Sağ taraf kanserleri daha çok kansızlıkla ortaya çıkıyor. Sol kalın bağırsak sağdan daha dar ve daha çabuk tıkanıyor. O nedenle bu kanserlerde bize kabızlık şikayetiyle geliyor. Kabızlıkla birlikte ishal de olabiliyor" diye konuştu.

"40 yaş sonrası herkes mutlaka test yaptırsın"

Gaitada görülen her kanamanın kanser olmayacağı uyarısında bulunan Prof. Dr. Ediz Altınlı, hemoroid hastalığında, kanama görülebileceğine dikkat çekti. Özellikle birinci dereceden akrabalarında kolon ya da renktum tümörü olan kişiler riski diğer kişilere oranla 6- 8 kat daha fazla. O nedenle en azından 40 yaşından sonra bu kitlenin bir defa kolonoskopi ile kontrol edilmesi gerekiyor. Kadın ve erkek hasta arasında fark yok ama 50'li yaşlardan sonra hastalığı görme sıklığımız artıyor. En azından gaitada gizli kana baktırmak gerekiyor. Çünkü bazen ailevi kolon kanserleri görülebiliyor. Yani annesinde babasında kolon kanseri öyküsü olan kişilerin 40 yaş öncesi de muayene olması gerekiyor. Çok pratik bir şekilde gaitada gizli kan bakılabiliyor. Eğer kan varsa ileri tetkikler yapılıyor" uyarısında bulundu.