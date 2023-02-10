Koltuk değnekleriyle geldi! Fernando Muslera, depremzedeler için yardım toplanan bölgeye gitti...

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından felaketi yaşıyor. Ülkenin dört bir yanından vatandaşlar, afet bölgesine iletebilmek içiniçin elinden gelen desteği vermeye çalışıyor. Spor camiası, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelere yardım tırlarını göndermeye devam ediyordu.

Galatasaray da Nef Stadyumu'nda gönüllü vatandaşlarla birlikte yardım toplayan kulüpler arasında yer alıyordu.

SAKATLIĞINA RAĞMEN GELDİ

Şu ana kadar onlarca yardım tırını bölgeye gönderen sarı - kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, sakatlığına rağmen çalışmaların devam ettiği Nef Stadyumu'na gitti.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE...

Burada gönüllülerle bir araya gelen Uruguaylı file bekçisi, koltuk değnekleriyle gittiği bölgede elinden gelen yardımı vermeye çalıştı.

Fernando Muslera, Galatasaray'ın son olarak oynadığı Trabzonspor maçında ayağından bir sakatlık yaşamış ve 80. dakikada yerini Okan Kocuk'a bırakmıştı.

