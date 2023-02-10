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Koltuk değnekleriyle geldi! Fernando Muslera, depremzedeler için yardım toplanan bölgeye gitti...

10.02.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından tüm Türkiye adeta tek yürek oldu ve dört bir yandan destek vermek için çalışmalara başladı. Spor camiası da bu felakete sessiz kalamadı ve toplanan yardımları tırlarla ilk günden itibaren afet bölgesine göndermeye başladı. Nef Stadyumu'nda vatandaşlardan gelen yardımları toplayan Galatasaray'da sakatlığı bulunan takım kaptanı Fernando Muslera, gönüllülerle bir araya geldi.

Koltuk değnekleriyle geldi! Fernando Muslera, depremzedeler için yardım toplanan bölgeye gitti...

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından felaketi yaşıyor. Ülkenin dört bir yanından vatandaşlar, afet bölgesine iletebilmek içiniçin elinden gelen desteği vermeye çalışıyor. Spor camiası, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelere yardım tırlarını göndermeye devam ediyordu.

Galatasaray da Nef Stadyumu'nda gönüllü vatandaşlarla birlikte yardım toplayan kulüpler arasında yer alıyordu.

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SAKATLIĞINA RAĞMEN GELDİ

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Şu ana kadar onlarca yardım tırını bölgeye gönderen sarı - kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, sakatlığına rağmen çalışmaların devam ettiği Nef Stadyumu'na gitti.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE...

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Burada gönüllülerle bir araya gelen Uruguaylı file bekçisi, koltuk değnekleriyle gittiği bölgede elinden gelen yardımı vermeye çalıştı.

Fernando Muslera, Galatasaray'ın son olarak oynadığı Trabzonspor maçında ayağından bir sakatlık yaşamış ve 80. dakikada yerini Okan Kocuk'a bırakmıştı.

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