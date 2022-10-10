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Kombaçya’nın geleneksel Pchum Ben Festivali 15 gün boyunca cehennemin kapılarını açıyor! Kötü ruhları besliyorlar

10.10.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamboçya’da geleneksel olarak sonbahar gerçekleştirilen Pchum Ben Festivali 15 gün boyunca devam ediyor. Festivale katılanlar cehennemin kapılarının ardında kadar açıldığını düşünerek yeraltı dünyasından gelen dört tür hayaleti besliyor. Festival sürecinde iyi beslenmeyen ruhların yaşayan aile fertlerine musallat olduğuna inanılıyor.

Kombaçya’nın geleneksel Pchum Ben Festivali 15 gün boyunca cehennemin kapılarını açıyor! Kötü ruhları besliyorlar

Kamboçya’da her yıl sonbahar aylarında 15 gün süresince Pchum Ben Festivali gerçekleştiriliyor. Festivalde cehennemin kapılarının ardına kadar açıldığı ve kötü ruhların serbest kaldığı iddia ediliyor. Pchum Ben Festivali, yüzyıllardır devam eden bir gelenek olarak ailelerin atalarını onurlandırmalarına ve aç ruhları memnun etmelerine yardımcı olmak için düzenleniyor.

EYLÜL VE EKİM AYLARI ARASINDA GERÇEKLEŞİYOR

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Ataların Khmer Festivali olarak da adlandırdığı etkinlik, her yıl Eylül ve Ekim ayları arasında, Khmer Ay takviminin 10. ayında 15 gün boyunca gerçekleşir. Hayaletlerin, açlıklarını gidermek için ölen akrabalarından bir yemek bulmak için mezarlıklarda ve tapınaklarda dolaştığına inanılıyor. Bu nedenle akrabalar sabahın erken saatlerinde uyanır ve güneş doğmadan önce yemekleri hazırlar. Sadece Pakrakteaktopak Chivi türünün keşişlerden aileler tarafından verilen yiyecek tekliflerini almasına izin verilirken, geri kalanların herhangi bir şey yemeden önce günah seviyelerini düşürmeleri gerekiyor.

Şef ve yazar Rotanak Ros, Atlas Obscura'ya yaptığı açıklamasında "Cehennemde çok aç olduklarına inanıyoruz. Ancak ölüler aradıklarını bulamazlarsa biz, yaşayan insanlar, onlar tarafından lanetleniriz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kamboçya festival
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