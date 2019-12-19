Mynet Trend

Komedi filmi Feride’den renkli fragman

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Zeynep Çamcı’nın senaryosunu yazıp, başrolünü üstlendiği Feride filminin ilk fragmanı gün yüzüne çıktı. Feride, 24 Ocak 2020'de sinemalarda.

Senaryosunu Zeynep Çamcı’nın kaleme aldığı, yılın en renkli filmi Feride’nin fragmanı ve afişi yayınlandı. Film “Bu bir kaş kaldırıştır” mottosuyla, 24 Ocak 2020 tarihinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Uraz Kaygılaroğlu, Feride filminin setinden paylaştıUraz Kaygılaroğlu, Feride filminin setinden paylaştı

Feride filmi, yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölyede terzilik yapan Feride’nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna başkaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatıyor. Başrolünü de Zeynep Çamcı’nın üstlendiği filmde ayrıca; Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay gibi başarılı birçok isim rol alıyor.

4933_komedi-filmi-feride-

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Feride film Feride fragman Zeynep Çamcı

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Şu filme para verip izleyeceğinize rica ediyorum 1 tane kitap alın onu okuyun. Bu filmin size katamayacağı her şeyi kitap katacaktır. Katmazsa kitap parası da benden
Yıl olmuş 2020 hala boyle afişler yapıyorlar. Hala bunları ızleyıp gulen var mı ya.
fragmanı sıkıcı olan ilk film herhal
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babil dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Ay Yapım'ın yeni dizisi Babil ne zaman başlıyor?

Ünlü oyuncuları buluşturan Babil dizisinden çarpıcı fragman!

MasterChef'te Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi yarıştı! Acun'dan yarışmacılara Survivor sürprizi! Oyunu kim kazandı?

MasterChef'te Acun yarıştı! Yarışmacılara Survivor sürprizi

Guy Ritchie imzalı The Gentleman’dan aksiyon dolu fragman

İşler kızışıyor! The Gentleman’dan yeni fragman geldi

Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet ilk fragmanıyla karşımızda

Merakla beklenen filmden müthiş fragman

Müge Anlı'da yıllar sonra ortaya çıktı! Cesedi parçalayıp...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Leonardo DiCaprio, Once Upon A Time In Hollywood setinde yaşanan 'işkence' olayı hakkında konuştu

Leonardo DiCaprio, Once Upon A Time In Hollywood setinde yaşanan 'işkence' olayı hakkında konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.