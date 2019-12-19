Komedi filmi Feride’den renkli fragman

Senaryosunu Zeynep Çamcı’nın kaleme aldığı, yılın en renkli filmi Feride’nin fragmanı ve afişi yayınlandı. Film “Bu bir kaş kaldırıştır” mottosuyla, 24 Ocak 2020 tarihinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Feride filmi, yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölyede terzilik yapan Feride’nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna başkaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatıyor. Başrolünü de Zeynep Çamcı’nın üstlendiği filmde ayrıca; Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay gibi başarılı birçok isim rol alıyor.