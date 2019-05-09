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Kompakt ticari fotoğraf yazıcısı SureLab SL-D800 satışta

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TEKNOLOJİ  | 09.05.2019 08:51 | Son Güncelleme

Özellikle iş fırsatlarını arttırmak isteyen fotoğraf stüdyoları ve profesyonel fotoğrafçılara daha fazla baskı esnekliği, hız ve kalite sunan yeni SureLab SL-D800; kompakt tasarımıyla da rahatlık sağlıyor.

Kompakt ticari fotoğraf yazıcısı SureLab SL-D800 satışta

Ticari amaçlı kullanım için ideal olan model, 460‎ x 430 x 354 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) boyutlarıyla mobil kullanımlar için rahatlık sunuyor.

Saatte 360 adet fotoğraf baskısı

Fotoğraf stüdyoları, etkinlik fotoğrafçıları, mini laboratuvarlar, kopyalama firmaları ile self servis terminalleri ve geniş bir yelpazede kağıtla yüksek kaliteli karma baskı işleri üreten kurumların vazgeçilmezi haline gelecek olan Epson SL-D800; kağıt esnekliği göz önünde bulundurularak tasarlandı. Parlak, parıltılı ve kağıt tabanlı matta; 89 mm ila 210 mm arasında değişen rulo genişlikleri ve 50 mm ila 1.000 mm arasında uzunluklarda baskı almak bu yeni modelle mümkün.

Epson SL-D800, saatte 360 (152 x 102 mm ebatta) fotoğraf (PPH) baskısı gibi etkileyici bir üretim hızına sahip. Model, geniş renk yelpazesi ve derin siyahlarla maksimum baskı kalitesi sunuyor. Yeni modeldeki gelişmiş ısıtıcı ve fan yönetimi sayesinde güç tüketimi ve gürültü seviyesi minimumda. Yeni fotoğraf yazıcısı Epson SL-D800, iki adımlı rulo değiştirme özelliği sayesinde kesintileri azaltır ve ticari verimliliği arttırır.

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Anahtar Kelimeler:
surelab yazıcı fotokopi

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