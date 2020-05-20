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  4. Komplo teorileri ile tanınan Scott C. Waring yeraltına açılan gizli bir dünyasının kapısını bulduğunu iddia ediyor

Komplo teorileri ile tanınan Scott C. Waring yeraltına açılan gizli bir dünyasının kapısını bulduğunu iddia ediyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
VİDEO  | Son Güncelleme

Google Earth kullanan bir kişi, harita üzerinde görünen tuhaf görüntünün Endonzeya sahilinden yeraltına açılan gizli bir dünyasının giriş kapısı olduğuna inanıyor.

Komplo teorileri ile tanınan Scott C. Waring tarafından yayınlanan görüntüler, küçük bir adanın kıyısında görünen dikdörtgen şekilli bir nesneyi işaret ediyor. Sıradışı görüntü muhtemelen harita yazılımında basit bir hatadan kaynaklanırken, Scott’ın bu konuda sansasyonel fikirleri var. Scott Youtube kanalı ET Data Base’de yaptığı açıklamada sıradışı görüntü için “Şuna bakın, bir yeraltı üssünün giriş kapısına benziyor” ifadesini kullandı.

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Haritadaki tuhaf görüntü, Endonezya Adası’nın ıssız bir bölgesinde görünüyor.

Scott kanalında yaptığı açıklamada "Burası tamamen ıssız bir yer, etrafta hiçbir şey göremezsiniz. Burası uzaylıların insanlardan uzakta üs kurabileceği türde bir yer" dedi.

"TAMAMEN DOĞA DIŞI"

Scott’a göre keşfettiği giriş 20 metre uzunluğunda 46 metre genişliğinde. Scott’ın "Tamamen doğa dışı" dediği bu nesne, komplo teorisyenine göre uzaylıların yeraltı üssünün girişi.

İzleyenler, Scott’ın Youtube kanalında paylaştığı bu görüntüleri “ilginç” buldu. Scott, geçmişte Mars’ta bir kadın ve bir porsuk olduğuna dair tuhaf iddialarda bulunmuştu ve Dünya’nın üzerindeki dev bir bulutta uzaylı yüzü gördüğünü söylemişti.
Google Earth ve Google Maps üzerindeki tuhaf görüntülerden komplo teorileri üretmek yeni bir şey sayılmıyor. Geçen ay bir kullanıcı Antartika üzerinde karaya oturmuş bir UFO göründüğünü iddia etmişti.

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