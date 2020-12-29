Komşularından eşyalar çalan ve sahiplerine bu hediyeleri getiren kleptomani hastası kedi Çin ile tanışın!

Gününüzü şenlendirecek oldukça sevimli bir hikayeyle karşınıza çıkıyoruz. Hayvan sahibi olanlar kesinlikle neden bahsettiğimizi çok iyi bir şekilde anlayacak. Hayvanların kendilerine ait olmayan gereksiz eşyaları oyun oynamak için alması aşina olunan bir durumdur. Ancak Çin isimli bu kedi komşularının arka bahçelerinde dolaşarak bulabildiği her şeyi alıyor. O etrafta olduğunda hiçbir eşyanın güvencesi yok. İşte kleptomani hastası kedinin çaldığı birbirinden ilginç eşyalar...

Sahibi Monica tarafından yavruyken sahiplenilen Çin, komşularının eşyalarını çalmasıyla yaşadığı mahallede ünlendi. Monica yaramaz kedisiyle ilk tanışma anını ise, “Çin 2013'te hayatıma girdi. Bir arkadaşım bahçesinde üç yavru kedi buldu ve evlat edinilmeye hazır olana kadar onları büyütecek birine ihtiyacı vardı. Çin tek kızdı ve üçünün en küçüğüydü. Ona küçük Çin Bebeğim demeye devam ettim. Aynı bahçeden Waffles adında dört aylık bir erkek yavru kedim zaten vardı ve ona aşık olmuştum, bu yüzden onu evlat edinmeye karar verdim" sözleriyle anlattı.