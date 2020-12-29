Komşularından eşyalar çalan ve sahiplerine bu hediyeleri getiren kleptomani hastası kedi Çin ile tanışın!

Gününüzü şenlendirecek oldukça sevimli bir hikayeyle karşınıza çıkıyoruz. Hayvan sahibi olanlar kesinlikle neden bahsettiğimizi çok iyi bir şekilde anlayacak. Hayvanların kendilerine ait olmayan gereksiz eşyaları oyun oynamak için alması aşina olunan bir durumdur. Ancak Çin isimli bu kedi komşularının arka bahçelerinde dolaşarak bulabildiği her şeyi alıyor. O etrafta olduğunda hiçbir eşyanın güvencesi yok. İşte kleptomani hastası kedinin çaldığı birbirinden ilginç eşyalar...
Sahibi Monica tarafından yavruyken sahiplenilen Çin, komşularının eşyalarını çalmasıyla yaşadığı mahallede ünlendi. Monica yaramaz kedisiyle ilk tanışma anını ise, “Çin 2013'te hayatıma girdi. Bir arkadaşım bahçesinde üç yavru kedi buldu ve evlat edinilmeye hazır olana kadar onları büyütecek birine ihtiyacı vardı. Çin tek kızdı ve üçünün en küçüğüydü. Ona küçük Çin Bebeğim demeye devam ettim. Aynı bahçeden Waffles adında dört aylık bir erkek yavru kedim zaten vardı ve ona aşık olmuştum, bu yüzden onu evlat edinmeye karar verdim" sözleriyle anlattı.
Çin’in eve geldikten sonra eşyalarla yakından ilgilendiğini belirten Monica ilk hırsızlığın bir çorapla başladığını vurguladı. 2-3 yaşındayken Monica’nın ev arkadaşının çoraplarını çalan Çin’in vukuatları zamanla komşularına sıçradı.
Bir gün işe giderken giriş kapısının önünde bir paket sigra bulduğunu belirten Monica, “Ev arkadaşım olduğunu varsayarak kenara koydum ve geri geleceklerini düşündüm. İşten döndüm ve kibrit buldum. Kafam çok karışmıştı. Birkaç gün sonra daha fazla öğe görünmeye başladı ve o zaman onları bir araya getirdim. Komşumun bahçesini soyuyordu ve durmadı. Çin çaldıkça her şeyi bahçelerine geri koymaya başladım” dedi.
Koronavirüs karantinasıyla birlikte işsiz kaldığını belirten ve evde daha çok zaman geçirdiğini söyleyen Monica, “İnsanların dışarıda ne bıraktığına bağlı olarak günde 3-4 şeye kadar çaldığı eşyalarla geri geliyor. Başladığında ağzında bir şeyle beni çağırmak için kapıma gelip dururdu ve bunun çok sevimli olduğunu düşünürdüm. Bir rutini olduğunu anladım. Her sabah dışarı çıkmak için yalvarır. Dışarı çıkmasına izin verdiğimde ise hızla en sevdiği toprak parçasına koşar ve içinde yuvarlanır ardından ise sokakları soyar. Bir şeyle geri gelir, kapıma bırakır ve benim görmem için bağırır” ifadelerini kullandı.
Komşularının eşyalarını çalındığını fark etmesinden sonra suçlunun Çin olduğunu ispat etmek isteyen Monica, evinin etrafına kamera kurdu. Kameralarının yaptığı çekimlerde ise Çin’in çaldığı birbirinden ilginç eşyalar ortaya çıktı.
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