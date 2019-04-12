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Komşularını tek tek infaz etti! Savunması herkesi şoke etti

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 12.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

Kütahya'da, aralarında husumet bulunan 2 komşusunu öldürüp, 2 komşusunu da yaralayan Azmi Ö.'nün (61), polisteki ifadesinde, "Hızlı davranmasaydım o, eşimi ve beni öldürecekti" dediği öğrenildi.

Komşularını tek tek infaz etti! Savunması herkesi şoke etti

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Çinili Çeşme Sokak'ta dün akşam, aralarında husumet bulunan komşularından Hatice Çetin (41) ve Hasan Çetin'i (37) tüfekle vurarak öldüren, Hasret Gezgin (39) ve İsmail Çetin'i (42) yaralayan Azmi Ö., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

"HIZLI DAVRANMASAYDIM, EŞİMİ VE BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Adliyeye götürülürken çelik yelek giydirildiği gözlenen Ö.'nün polise verdiği ifadesinde, "Olaydan önce park meselesinden tartıştık. Olay günü evimin bodrum katında odun kırıyordum, komşularım araçlarını park etmeye çalışırken, evimin duvarına ve park halinde duran 2 aracıma çarptılar. Dışarı çıktım tartışmaya başladık. Olay kavgaya dönüşünce eşimin darbedildiğini, Hasan'ın da araçtan tüfek almaya çalıştığını gördüm. Ben de aracımın bagajından tüfek alıp ateş ettim. Hızlı davranmasaydım o, eşimi ve beni öldürecekti" dediği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya komşu infaz cinayet

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