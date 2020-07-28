Komşularıyla davalık olan Hülya Şen kimdir? Hülya Şen nereli ve kaç yaşında? Hülya Şen’in hayatı!

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Hülya Şen’in çatı katında yavru kedi beslemesi apartman yöneticisiyle aralarının gerilmesine neden oldu. Apartman yöneticisi Y.M’nin “Apartman senin yüzünden pireleniyor" diyerek kendisini darp ettiğini söyleyen Hülya Şen dava açtı. Bu davanın konusu henüz devam ederken Hülya Şen bu seferde yeni bir darp olayıyla gündemde. Hülya Şen bu seferde yöneticinin "Yettin artık sen" diyerek yumruk savurduğunu ve düşen telefonunun kırıldığını iddia etti.

HÜLYA ŞEN KİMDİR? HÜLYA ŞEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?



Hülya Şen’in doğum tarihi 29 Şubat 1968 olarak bilinir. Hülya Şen yaş olarak 52 yaşındadır. Hülya Şen aslen Balıkesirlidir. Balıkesir’de doğan sanatçı üniversite eğitimi için İzmir’e tanışmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Hülya Şen henüz eğitim alırken yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Üniversite 2. sınıfta sinema sektörüne adım atan Hülya Şen pek çok ödüle layık görüldü.



Hülya Şen filmleri arasında; Vefasız, Aşk Beklemez, Sakın Ölme, Su Deposunda Ölüm ve Komik Bir Aşk Hikayesi yerini aldı. Hülya Şen dizileri arasında ise; Kaygısızlar, Böyle Mi Olacaktı, Sır Dosyası, Reyting Hamdi, Zerda, Büyük Buluşma, Kayıt Dışı, Sevda Tepesi, Kırık Kalpler Durağı, Naciye’yi Kim Sevmez, Aşk Beklemez, Kaybolan Yıllar, Kelebek Çıkmazı, Küçük Kadınlar, Anneler İle Kızları, Krem, Tatar Ramazan, Yedi Güzel Adam, Serçe Sarayı, Hatırla Gönül, O Hayat Benim ve Avlu sayılır. Hülya Şen tiyatro oyunları arasında ise; Paramparça, Her Yöne 90 Dakika Terzinin Türküsü, Ah Evlendim Vah Evlendim bilinir.