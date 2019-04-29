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Komşusuna gitti, eve döndüğü zaman hayatının şoku yaşadı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.04.2019 02:46 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Kaymazlar köyünde ev sahibinin komşusuna oturmaya gittiği sırada çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Komşusuna gitti, eve döndüğü zaman hayatının şoku yaşadı!

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kaymazlar köyü Dumanlar Mahallesinde evde tek başına ikamet eden 50 yaşındaki Ayhan Yıldız, akşamüzeri komşusuna misafirliğe gitti. Bir süre sonra evine dönen Ayhan Yıldız, evini alevler içerisinde yanmış halde buldu. İhbar üzerine olay yerine Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri ile Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında jandarma ekipleri, yangın mahallinde güvenliği sağlarken, elektrik idaresine ait personellerde elektrik kesimini yaptı.

Geçtiğimiz yıl köyüne yerleştiği öğrenilen ve evde tek başına ikamet eden Ayhan Yıldız’ın sobasını yaktıktan sonra komşusuna oturmaya gittiği ve sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle yangının meydana geldiği belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU kaymazlar yangın
 

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