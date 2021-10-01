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  4. Komşusunu darp eden Halil Sezai’den çarpıcı açıklama: Keşke yapsaydım

Komşusunu darp eden Halil Sezai’den çarpıcı açıklama: Keşke yapsaydım

01.10.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Halil Sezai, 15 Eylül 2020 tarihinde Tuzla'da gürültü yüzünden 67 yaşındaki komşusu ile tartışmış ve komşusuna şiddet uygulamıştı. Komşusunu dövdüğü görüntüler ortaya çıkan şarkıcı, 43 gün cezaevinde yatmıştı. Sezai, olay sonrası ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Komşusunu darp eden Halil Sezai’den çarpıcı açıklama: Keşke yapsaydım

Halil Sezai sözlerinin çarpıtıldığını iddia ederek “Basına çok kırgınım. Benim sözlerim çok başka şekilde çarpıtıldı. Sözlerimin devamında yazıldığı gibi bir şey olmadığı için keşke yapsaydım da bu yazılanların bir karşılığı olsaydı dedim. Beni saygılı yetiştiren ailemi mahcup ettiğim için pişmanım. 41 yaşında ilk defa biriyle kavga ettim” dedi.

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KAFALARI KARIŞTIRDI

Snob Magazin’in haberine göre; yaşanan olayların iş hayatını etkilemediğini söyleyen Sezai “Ben normal hayatıma devam ediyorum. Sahnelere çıkıyorum, film teklifleri alıyorum ama ben bu hayatı istiyor muyum? Onu bilmiyorum.“ diyerek hayatından pek memnun olmadığını belirtti.

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Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, geçtiğimiz yıl tahliye olmuştu.

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Halil Sezai
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