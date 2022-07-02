Komşuya gitti! Hediyeyi görünce garsonun dudaklarına yapıştı

Pussycat Dolls müzik grubunun solisti Nicole Scherzinger, doğum günü için arkadaşlarıyla Mikonos'a gitti.
Burada 44. yaşını kutlayan dünyaca ünlü isim, ege sularının keyfini sürmeyi de ihmal etmedi.
Restaurantta doğum gününü kutlayan Nicole Scherzinger, kırmızı beyaz desenli üçgen bikinisi ve aynı desende plaj kıyafetiyle dikkat çekti.
Pastasını üfledikten sonra hediyelerini alan Scherzinger, garsonun kendisine hediye ettiği balığı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Hediye karşısında teşekkür için garsonu dudaktan öpen Scherzinger, görenleri şaşkına çevirdi.
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