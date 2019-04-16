Komünist Başkan sözünü tuttu! Makam aracını gelin arabası yaptı

31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanı seçilen "Komünist Başkan" Fatih Mehmet Maçoğlu, verdiği sözleri tek tek yerine getirmeye devam ediyor.
MAKAM ARACINI GELİN ARABASI YAPTI
Seçim öncesi yaptığı açıklamalarda makam aracı kullanmayacağını belirten Komünist Başkan, belediye başkanlığına ait makam aracını düğün arabası yaptı. Dünya evine giren genç çift, gelin arabasına dönüştürülen makam aracıyla Tunceli caddelerinde tur attı.
Çakar lambalı gelin arabasını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
MAÇOĞLU: BU ARAÇ HALKIN ARACIDIR
Düğüne katılarak genç çifti tebrik eden Başkan Maçaoğlu yaptığı açıklamada "Seçim öncesi seçilirsem makam aracını ilk evlenen çiftlerimiz için gelin arabası yapacağımı söylemiştim. Bu arkadaşlarımız da ilk başvuran çiftimiz oldu. Bu araç halkın aracıdır, halkın hizmetindedir" ifadelerini kullandı.
DUVARLARI YIKTIRMIŞTI
Komünist Başkan göreve başlar başlamaz ilk iş olarak belediye binasının önündeki duvarları yıktırmıştı.
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