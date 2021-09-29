MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Konserde sütyeni görünen Yıldız Tilbe, ilk müdahaleyi kendisi yaptı

Konserde sütyeni görünen Yıldız Tilbe, ilk müdahaleyi kendisi yaptı

29.09.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye’de sahneye çıktı. Şarkılarıyla hayranlarını coşturan Yıldız Tilbe, sahnede kıyafetinin azizliğine uğradı. Dans ederken bir anda kıyafeti açılan Tilbe'nin iç çamaşırı göründü. Apar topar kendisini toplamaya çalışan şarkıcı, kıyafetinin kollarını çıkartarak bağladı.

Yıldız Tilbe önceki akşam "Harbiye Yıldızlar Geçidi" konser serisi kapsamında sahneye çıktı. Hayranlarına coşkulu anlar yaşatan Yıldız Tilbe, şarkılarıyla dinleyicileri mest etti. Bu yaz sezonunda en çok konser veren kadın sanatçılarının başında gelen Yıldız Tilbe de sahnede talihsiz bir olay yaşadı.

BİR ANDA İÇ ÇAMAŞIRI GÖZÜKTÜ

Çılgın danslarıyla tanınan şarkıcı, sahneye tasarım renkli pantolonu ve turuncu büstiyeri ile sahneye çıkınca olanlar oldu. Bir ara zıplayarak dans eden Tilbe'nin büstiyeri aşağı kaydı ve iç çamaşırı göründü. Bir anda panikleyen Tilbe, apar topar büstiyerin kollarını çıkartarak göğüs kısmında bağladı. Tilbe'nin o hallerini gören izleyiciler ise gülmekten kendini alıkoyamadı.

Ünlü sanatçıyı izlemeye gelenler arasında Aşkım Kapışmak, fenomen dizi Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz oyuncuları Mazhar Alican Uğur ve Tevfik Erman Kutlu da vardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalp ve Damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi! Seda Sayan dakikalarca alkış tuttuKalp ve Damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi! Seda Sayan dakikalarca alkış tuttu
PARTNERAslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadıAslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı
Eski hali olay! Meğer efsane dizide oynamış!Eski hali olay! Meğer efsane dizide oynamış!
Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

Bugünden itibaren tedavülde!

Bugünden itibaren tedavülde!

Artık tanınmayacak halde

Artık tanınmayacak halde

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Bu besinler baş ağrısını yok ediyor

Bu besinler baş ağrısını yok ediyor

Katliam gibi kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti

Katliam gibi kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ünlü oyuncunun asıl mesleği şaşırttı!

Ünlü oyuncunun asıl mesleği şaşırttı!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Müstehcen pozlar ailesini kızdırmıştı! Seks açıklaması

Müstehcen pozlar ailesini kızdırmıştı! Seks açıklaması

Ünlü menajer 3 burgere ödedikleri para sonrası isyan etti: Milli dedik...

Ünlü menajer 3 burgere ödedikleri para sonrası isyan etti: Milli dedik...

Kızı kocaman oldu! "Aynı annesi"

Kızı kocaman oldu! "Aynı annesi"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.