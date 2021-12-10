Konserinde insanlar ölmüştü! Rapçi Travis Scott açıklama yaptı: Ben bir Tanrı adamıyım

Charlamagne Tha God isimli radyo sunucusun programına konuk olan Rapçi Scott, Houston'daki Astroworld Müzik Festivali'nde yaşanan kargaşa sonrasında, kendisine ölenlerin olduğunun söylenmediğini, bunun için şarkı söylemeye devam ettiğini iddia etti.

"BEN BİR TANRI ADAMIYIM"

Ünlü rapçi "Hayranlarımın ve yakınlarının yaşadıkları gerçekten acıtıyor. Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum." dedi.

Travis, bazı seyircilerin sahneye atladığı anda bile sadece konseri bitirmesinin söylendiğini, yaşanan trajik olayın detaylarını ancak basın toplantısında öğrenebildiğini belirterek organizasyonu suçladı.

Performanslarının öfke kültürünü teşvik ettiğini kabul etmeyen sanatçı, konserlerinde "şeytani ritüeller" olduğu yönündeki sosyal medya iddialarını da "Ben bir Tanrı adamıyım." diyerek reddetti.

ASTROWORLD FESTİVALİ'NDE İZDİHAM YAŞANMIŞTI

Houston'daki Astroworld Festivali'nde 5 Kasım Cuma yerel saatle 21.00'de rapçi Travis Scott'un sahne aldığı sırada çıkan izdihamda, yaşları 9 ila 27 arasında değişen 10 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Scott, ölenlerin olduğu hadisede konseri 40 dakika daha devam ettirdiği için toplumun tepkisiyle karşılaşmıştı. Sanatçının izdihamda ölen ve yaralananlar için yaptığı yardım çağrısı mağdurların kızgın aile yakınları tarafından reddedilmişti.

Konserde yaralanan bir kişi, Scott ve birlikte sahneye çıkan şarkıcı Drake'i kalabalığı kışkırtmakla suçlayarak 1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.



