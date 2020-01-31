Konserinde küfür eden İrem Derici'ye Bülent Ersoy'dan destek

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin 2 hafta önce verdiği konserinde şarkı arasında sinkaflı bir söz söylediği anların videosu ortaya çıktı. Çıkan görüntülerde yanlış anlaşıldığını söyleyerek üzgün olduğunu belirten Derici'ye ünlü isimlerden de destek geldi.

KONSERİNDEKİ SÖZLERİ YANLIŞ ANLAŞILDI

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Kış Festivali'nde sahneye çıktı. Yıldızının parlamasında büyük etkisi olan Kalbimin Tek Sahibine isimli şarkıyı söylerken orkestrasını susturarak "Burada olamayan melekler benim g.tümü yesin" dedi. Derici'nin cümlesinde geçirdiği 'Melek' ifadesi ise dini değerlere bağlanınca sosyal medyada tepki mesajları yağdı.

BÜLENT ERSOY'UN SÖZLERİ KARŞISINDA DUYGULANDI

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla adeta linç edildiğini söyleyen Derici, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Yanlış anlaşıldığı için özür dileyen Derici'ye ünlü isimlerden de destek gecikmedi. Hadise'nin mesaj atarak destek olduğu şarkıcıya Bülent Ersoy'dan da destek gecikmedi. Canlı yayına telefonla bağlanan Diva, "İrem Derici öyle saygısız biri değildir. Yüreğinde Allah korkusu vardır" dedi. Usta şarkıcının sözleri karşısında duygulanan Derici, ağlamamak için kendini zoru tuttu.

