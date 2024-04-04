Konserleri iptal edilmişti... Seçim sonrası Melek Mosso'dan dikkat çeken paylaşım! "Belediyelerden..."

Seçim sonuçları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. CHP, elindeki Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya’nın yanı sıra Bursa’yı da kazanarak, Türkiye’nin en büyük 5 ilinde yerelde iktidar oldu.

Türkiye genelinde CHP yüzde 37.8, AKP yüzde 35.5 oy aldı. Sosyal medyada da farklı belediyeler gündeme geldi. Şarkıcı Melek Mosso da daha önce konserlerinin iptal edilmesine gönderme yaparak "Yurdumun eşsiz şehirlerinin çoğunda konser verebileceğim için çok mutluyum" dedi.

Melek Mosso daha sonra yanlış anlaşılınca Arkadaşlar aşağıda yazanlara bakınca herkes belediye konseri vereceğiz sanmış. O da olur ama demek istediğim belediyelerden kiralayacağımız salon ve açık havalarda konser verebileceğiz, bazılarını alamıyorduk. Ben her belediyeyle çalışıyorum. Önemli olan konserlerin amacından çarpıtılmaması" dedi.







