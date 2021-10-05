Konserve salça ve domates suyu yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yaz mevsiminin sonuna gelince hepimizi bir telaş sarıyor. Domatesler alınıyor, kavanozlar hazırlanıyor. Kışlık hazırlıklar için kollar sıvanıyor. Domatesler çeşitli aşamalardan geçiriliyor. Tencereden kavanoza doğru adım adım ilerleyen yolculuk başlıyor. Gördüğünüz üzere konserve salça ya da domates sosu yapmak oldukça meşakkatli. Siz de bu telaşı yaşıyorsanız işinizi kolaylaştıracak önerilerle geldik.
Domates sosu veya salça yaparken sobe domates kullanırsanız çok daha lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz.
Yaklaşık 10 kilo domatesi yıkayın ve gelişi güzel doğrayın.
Tencereye aldığınız domatesleri yaklaşık bir saat boyunca kaynatın.
Kabuklarından ve çekirdeklerinden arınması için domatesleri bir süzgeçten geçirin.
Tekrar ocağa aldığınız domateslere 1 çay bardağı tuz ve 1 çay bardağı yağ ilave edin.
Koyulaşıncaya kadar 2 saat pişirin.
DOMATES SOSU YAPIMI
Bu aşamada size farklı bir yöntem sunacağız. Domateslerin kabuklarını soymak için uzun uzun uğraşmanıza gerek yok. Domateslerin uç kısımlarını artı şeklinde bıçakla çizin. Kaynamakta olan suyun içine atın. Yaklaşık bir dakika sonra suyun içinden çıkarın. Domatesleri soğuttuktan sonra çizdiğiniz kısımlardan hızlıca soyun.
Soyduğunuz domatesleri mutfak robotundan geçirin. Bir tencereye alın.
Ocağın altını açarak domatesleri kaynatın. Sos kaynadıkça üzerinde köpükler oluşmaya başlar. Bu köpüğü almanız daha parlak ve daha lezzetli bir sos elde etmenizi sağlar.
Domates sosunuzu yaklaşık 30 dakika boyunca kaynatmanız yeterli.
KAVANOZA ALMA İŞLEMİ
Özenle hazırladığınız salça ve sosunuzu bakterilerden uzak tutmak için kavanozlarınızı sıcak suya daldırıp ardından fırında kurutabilirsiniz.
Can alıcı bir nokta daha var ki, o da kavanoz kapakları. Biliyorsunuz ki, konservelerin kapakları hava almaması için sımsıkı olur. O nedenle her yıl yeni kapaklar kullanmaya özen gösterin.
Kapakları kaynar suya atın. Yaklaşık bir dakika sonra sudan alın ve kurumasını bekleyin.
Kuruduktan sonra kapakları konservelerin üzerine yerleştirip iyice sıkın.
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