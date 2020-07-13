Konserve tenekelerinden harika araçlar elde edebilirsiniz! Mumluk, organizer, saksı...

Bazen yeni bir hobi edinmek, daha ekonomik yaşamayı istemek veya hayatımıza eğlence katmak isteyebiliriz. Bunun için bir arayış içerisine girdiğimiz zaman evimizde çöpe atılmayı bekleyen konserve kutuları bize fayda sağlayabilir. Nasıl mı?

İhtiyacınız olanlar; konserve kutusu, yapıştırıcı, çeşitli süslemeler ve hayal gücünüz… Gelin, birlikte konserve kutularından size fayda sağlayabilecek veya yeni bir hobi kazanmanıza yol açacak alternatiflere göz atalım!

KONSERVE KUTULARINDAN SAKSI YAPIMI

Evlerimizde yetiştirdiğimiz bitkilerimizi, kimi zaman huzurlu bir köşe yaratmak kimi zaman da dekorasyon amaçlı kullanırız. Peki, evimize enerji veren bitkilerimize konserve kutularından saksı yapmaya ne dersiniz?

İstediğiniz ebatta bir konserve kutusunu akrilik boyalarınız ile dilediğiniz şekilde güzelleştirebilirsiniz. Üstelik sadece boyayarak değil, farklı malzemeler ile silikon tabancası kullanarak saksılarınızı daha gösterişli hale getirebilirsiniz.

KONSERVE KUTULARINDAN MUMLUK YAPIMI

Romantizm veya kutlama dediğimiz zaman akla gelen en önemli obje mumlardır. Üstelik sadece yaşanılan anları güzelleştirmekle kalmayıp dekoratif amaçlı ve elektrik kesintisi olduğu zamanlarda da yanımızda olurlar. Peki, mumlar üzerinde de yaratıcılığımızı gösterebilir miyiz?