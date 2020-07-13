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Konserve tenekelerinden harika araçlar elde edebilirsiniz! Mumluk, organizer, saksı...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Yaşadığımız veya çalıştığımız yerleri hem ucuz hem de kolay şekilde güzelleştirmek fikri hepimizin kulağına çok hoş gelir. Kullandığımız şeylerin bizim küçük dokunuşlarımız ile yeniden değer kazanması çok kolay! Yapmanız gerekenler; konserve kutularını çöpe atmamak ve hayal gücünüzü kullanmak!

Konserve tenekelerinden harika araçlar elde edebilirsiniz! Mumluk, organizer, saksı...

Bazen yeni bir hobi edinmek, daha ekonomik yaşamayı istemek veya hayatımıza eğlence katmak isteyebiliriz. Bunun için bir arayış içerisine girdiğimiz zaman evimizde çöpe atılmayı bekleyen konserve kutuları bize fayda sağlayabilir. Nasıl mı?

İhtiyacınız olanlar; konserve kutusu, yapıştırıcı, çeşitli süslemeler ve hayal gücünüz… Gelin, birlikte konserve kutularından size fayda sağlayabilecek veya yeni bir hobi kazanmanıza yol açacak alternatiflere göz atalım!

KONSERVE KUTULARINDAN SAKSI YAPIMI

Evlerimizde yetiştirdiğimiz bitkilerimizi, kimi zaman huzurlu bir köşe yaratmak kimi zaman da dekorasyon amaçlı kullanırız. Peki, evimize enerji veren bitkilerimize konserve kutularından saksı yapmaya ne dersiniz?

İstediğiniz ebatta bir konserve kutusunu akrilik boyalarınız ile dilediğiniz şekilde güzelleştirebilirsiniz. Üstelik sadece boyayarak değil, farklı malzemeler ile silikon tabancası kullanarak saksılarınızı daha gösterişli hale getirebilirsiniz.

KONSERVE KUTULARINDAN MUMLUK YAPIMI

Romantizm veya kutlama dediğimiz zaman akla gelen en önemli obje mumlardır. Üstelik sadece yaşanılan anları güzelleştirmekle kalmayıp dekoratif amaçlı ve elektrik kesintisi olduğu zamanlarda da yanımızda olurlar. Peki, mumlar üzerinde de yaratıcılığımızı gösterebilir miyiz?

mumluk

Bir adet konserve kutusu, kalın çivi ve sprey boya gibi malzemelerin yardımı ile yaşadığımız anlarda bize eşlik edecek, istediğimiz formda dizayn edebileceğimiz mumlar yaratabiliriz.

Konserve kutusuna kalın çiviler yardımı ile istediğiniz şekilde delikler açarak kalp, yuvarlak gibi bir şekil elde ederek işe başlayabilirsiniz. Sonrasında, sprey boya yardımı ile son rötuşları yapıp kutunun içerisine koyacağınız bir mum hayal gücünüzü duvara yansıtacaktır.

KONSERVE KUTULARINDAN ORGANİZER

Günümüzde, çalışan veya ev hanımı kadınlarımızın en büyük derdi dağınıklıktır. Kimi zaman makyaj malzemelerimizin dağılması, kimi zaman kalemlerimizin veya mutfak gereçlerimizin… Bu esnada yardımımıza koşan en büyük araçlar; organizerlerimiz… Gelin, birlikte konserve kutularından organizer yapımına bakalım!

ORGANİZER

Birden fazla konserve kutusunu dikey, yatay veya piramit şeklinde yapıştırarak bir organizer elde edebiliriz. Sonrasında zevkinize bağlı olarak vintage veya modern süslemeler kullanabilirsiniz. Yarattığınız bu organizerlari mutfakta kaşıklık, şişelik olarak kullanabileceğiniz gibi, odanızda kalemlik veya makyaj malzemelerinizi düzenleyici olarak da tercih edebilirsiniz.

KONSERVE KUTULARINDAN SÜSLEMELER

Yaşadığımız ortamın daha fazla göze hitap etmesini, çağın modasına uyum sağlamasını ve beğenilmesini hepimiz isteriz. Öyle değil mi?

SÜSLEME

Bahçenizde veya evinizin herhangi bir köşesinde kullanabileceğiniz duvar süsleri için konserve kutusunun alt tabanına takacağınız sicim ipler iş görecektir. Sicim iplere istediğiniz renkte ve boyutta takacağınız boncuklar konserve kutunuzu daha eğlenceli hale getirecektir. Sonrasında kutunuzun üzerine etnik veya modern tarzda çizeceğiniz desenler sizin zevkinizi eviniz ile bütünleştirecektir.

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