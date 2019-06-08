Konsol devrini kapatacak olan Stadia’ya yakından bakıyoruz

Google’ın Stadia ile ilgili paylaştığı yeni bilgilere geçmeden önce bu servis hakkında kısa bir bilgi verelim.
Konsol devri sona mı erecek?
Google’ın yeni oyun servisi Stadia, oyunları belli bir sunucu üzerinden streaming yaparak oynatabilen bir sistem. Bunu daha basit bir şekilde şöyle anlatabiliriz. Diyelim ki bir evinizde çok güçlü bir bilgisayar var. Nitekim izin verdiğiniz herkes de kendi ekranları üzerinden bu bilgisayarı kullanarak oyun oynayabiliyor.
İşte Google Stadia da tam olarak böyle çalışıyor. Google’ın sahip olduğu hayli güçlü oyun platformları, servise abone olanlar tarafından kullanılabiliyor. Burada ihtiyacınız olan tek şey ise bir kontrolcü ve bir ekran.
Genel kanı Google’ın bu sisteminin uzun vadede konsolları bitireceği yönünde. Çünkü konsollar için o kadar para ödemek yerine, hali hazırda evinizde bulunan internet bağlantılı bir ekran üzerinden aynı oyunları oynamak mümkün olacak.
Google Stadia nasıl bir hizmet sunacak?
Şimdi gelelim Google Stadia’nın nasıl bir hizmet sunacağına. Malum, Google daha önce yaptığı sunumda bu servisin nasıl işleyeceğine pek değinmemişti. Genel hatlar üzerinde durulmuş ve Stadia’nın gücünden bahsedilmişti.
Şimdi ise Stadia’nın nasıl bir hizmet politikasına sahip olacağı açıklandı. Google yeni oyun servisini iki farklı versiyonda kullanıma sunacak.
Bu versiyonlardan biri Stadia Pro ismiyle gelecek ve aylık 9.99 dolarlık bir ücreti olacak. Ücretsiz olan versiyon ise Stadia Base ismiyle kullanıma sunulacak.
Peki ücretli ve ücretsiz versiyonlar arasında ne gibi farklı bulunacak?
Google Stadia fiyatı beklenenin altında. Öncelikle şunu belirtelim. Google Stadia fiyatı için duyurulan etiket beklenenin biraz altında. Çünkü genel kanı aylık üyeliğin 20 dolar civarında olacağı yönündeydi. Dolayısıyla aylık 9.99 dolarlık ücret son derece makul diyebiliriz. Peki bu 9.99 dolarlık hizmet bizlere neler sunacak?
Google Stadia Pro aboneleri, kütüphanelerinde yer alan oyunları 60 fps ve 4K çözünürlükte oynayabilecekler. Ayrıca bu sistem 5.1 surround ses teknolojisini de destekleyecek. Oyunlarda indirim de sağlayacak olan Stadia Pro aboneliği, kullanıcılarına her ay ücretsiz oyunlar da sunacak.
Base yani ücretsiz versiyon ise 1080p ve 60 fps desteği sunacak. Stereo ses teknolojisini destekleyen ücretsiz versiyonda aylık ücretsiz oyunlar da olmayacak.
Kısaca özetlemek gerekirse, Stadia Pro’u PS Plus ya da Xbox Live Gold’a benzetebiliriz.
Google Stadia minimum gereksinimler
Peki bu sistemi kullanmak için nasıl bir internet hızına ihtiyacımız olacak? Açıklanan rakamlara göre 10Mbps indirme ve 1Mbps yükleme hızları 720p’lik bir deneyim için yeterli olacak. 4K içinse en az 35Mbps’lik internet hızına sahip olmanız gerekiyor.
Neyse ki şimdilik Google Stadia benim internetimle çalışır mı diye düşünmenize gerek yok. Çünkü Türkiye henüz desteklenen ülkeler arasında yer almıyor.
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