Konsol devrini kapatacak olan Stadia’ya yakından bakıyoruz

Google’ın Stadia ile ilgili paylaştığı yeni bilgilere geçmeden önce bu servis hakkında kısa bir bilgi verelim.

Konsol devri sona mı erecek?



Google’ın yeni oyun servisi Stadia, oyunları belli bir sunucu üzerinden streaming yaparak oynatabilen bir sistem. Bunu daha basit bir şekilde şöyle anlatabiliriz. Diyelim ki bir evinizde çok güçlü bir bilgisayar var. Nitekim izin verdiğiniz herkes de kendi ekranları üzerinden bu bilgisayarı kullanarak oyun oynayabiliyor.

İşte Google Stadia da tam olarak böyle çalışıyor. Google’ın sahip olduğu hayli güçlü oyun platformları, servise abone olanlar tarafından kullanılabiliyor. Burada ihtiyacınız olan tek şey ise bir kontrolcü ve bir ekran.

Genel kanı Google’ın bu sisteminin uzun vadede konsolları bitireceği yönünde. Çünkü konsollar için o kadar para ödemek yerine, hali hazırda evinizde bulunan internet bağlantılı bir ekran üzerinden aynı oyunları oynamak mümkün olacak.

Google Stadia nasıl bir hizmet sunacak?



Şimdi gelelim Google Stadia’nın nasıl bir hizmet sunacağına. Malum, Google daha önce yaptığı sunumda bu servisin nasıl işleyeceğine pek değinmemişti. Genel hatlar üzerinde durulmuş ve Stadia’nın gücünden bahsedilmişti.