Konstantin Yurchik'un annesi oğlu kulüp bulamayınca Putin'e mektup yazdı, Zenit'ten teklif aldı!

Konstantin Yurchik'in annesi, Putin'e yazdığı mesajda ''Korkak davrandığım ve oğlumun doğru tercih yapmasına izin vermediğim için kendimi affedemiyorum. Şimdi bazı şeyleri düzeltmek istiyorum. Sonuç olarak ben bir anneyim. Vazgeçme hakkım yok, bu yüzden sayın başkan size yazıyorum'' sözlerini kullandı.

PUTIN, SPOR BAKANI'NA EMİR VERDİ

Putin, kendisine gelen mektubu Spor Bakanı'na gönderdi. Ardından çeşitli takımlar ile temaslar kuruldu. Bu arada Rusya'da takımlar, Spor Bakanı'ndan gelen isteklere uymak zorunda... Futbolcunun annesi Lyudmila Saraeva, daha sonra Rusya basınına röportaj verirken ''Görüyorsunuz, mektuplar hala çok önemli. Bir kişinin kaderini değiştirebiliyor. Benim mektubum neden bu kadar dikkat çekti onu da anlamadım'' sözlerini kullandı.

''MEKTUPTAN SONRA TAKIMLAR ARAMAYA BAŞLADI'

Gerçek bir futbolcu olma hayaline Putin'e gönderilen mektubun ardından çok yaklaşan Konstantin Yurchik ise ''Annem, kulüplere de mektup yollamıştı. Eminim hepsi mektupları yakmıştır. Ama Putin'e yolladıktan sonra işler değişti. Uyurken telefonumu yanıma koyuyorum. Sabahın köründe telefon titremeye başladı. Sessize aldım, yine titredi, bir kez daha titredi. Bir sürü kulüp beni arıyormuş, şok oldum. Anneme neden bunu yaptın diye sordum. Yardımcı olmak istediğini söyledi'' şeklinde konuşuyor.