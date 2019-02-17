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Konstantin Yurchik'un annesi oğlu kulüp bulamayınca Putin'e mektup yazdı, Zenit'ten teklif aldı!

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 17.02.2019 16:20 | Son Güncelleme

23 yaşındaki Rus defans futbolcusu Konstantin Yurchik, Torpedo takımının alt yapısında başladı. Ardından birçok takımla denemeye çıktı, hiçbiriyle sözleşme imzalayamadı. Takımsız geçen yılların ardından Yurchik'in annesi, çareyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesaj atmakta buldu ve işler değişti...

Konstantin Yurchik'un annesi oğlu kulüp bulamayınca Putin'e mektup yazdı, Zenit'ten teklif aldı!

Konstantin Yurchik'in annesi, Putin'e yazdığı mesajda ''Korkak davrandığım ve oğlumun doğru tercih yapmasına izin vermediğim için kendimi affedemiyorum. Şimdi bazı şeyleri düzeltmek istiyorum. Sonuç olarak ben bir anneyim. Vazgeçme hakkım yok, bu yüzden sayın başkan size yazıyorum'' sözlerini kullandı.

PUTIN, SPOR BAKANI'NA EMİR VERDİ
Putin, kendisine gelen mektubu Spor Bakanı'na gönderdi. Ardından çeşitli takımlar ile temaslar kuruldu. Bu arada Rusya'da takımlar, Spor Bakanı'ndan gelen isteklere uymak zorunda... Futbolcunun annesi Lyudmila Saraeva, daha sonra Rusya basınına röportaj verirken ''Görüyorsunuz, mektuplar hala çok önemli. Bir kişinin kaderini değiştirebiliyor. Benim mektubum neden bu kadar dikkat çekti onu da anlamadım'' sözlerini kullandı.

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''MEKTUPTAN SONRA TAKIMLAR ARAMAYA BAŞLADI'
Gerçek bir futbolcu olma hayaline Putin'e gönderilen mektubun ardından çok yaklaşan Konstantin Yurchik ise ''Annem, kulüplere de mektup yollamıştı. Eminim hepsi mektupları yakmıştır. Ama Putin'e yolladıktan sonra işler değişti. Uyurken telefonumu yanıma koyuyorum. Sabahın köründe telefon titremeye başladı. Sessize aldım, yine titredi, bir kez daha titredi. Bir sürü kulüp beni arıyormuş, şok oldum. Anneme neden bunu yaptın diye sordum. Yardımcı olmak istediğini söyledi'' şeklinde konuşuyor.

ZENIT, TRANSFER ETMEK İSTEDİ
Ardından Rusya'nın en büyük takımlarından Zenit'ten Konstantin için teklif geldi. Zenit 2 takımının seçimlerine gitti, ancak testleri geçemedi. Ardından Zenit, onu alt yapı takımına sokmak istedi ama bu sefer de yaşı tutmadı.

Putin'e yazılan bir mektubun ardından kariyeri olmamasına rağmen Zenit'e transfer olmak üzere olan bir futbolcu... Henüz bir takımı yok ama görünen o ki bu mektup elden ele dolaştığı sürece kısa süre içinde kendisine takım bulacak. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Konstantin Yurchik Zenit Vladimir Putin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hiç kimsenin almadığı futbolcuyu, daha sonra lig lideri almak istiyor, ilginç. Fenerbahçe bu Zenit'i eler.
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