MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kont Adnan kimdir, kaç taşında ve nereli? Gerçek ismi nedir?

Kont Adnan kimdir, kaç taşında ve nereli? Gerçek ismi nedir?

12.03.2021 10:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kont Adnan kimdir, kaç taşında ve nereli? Gerçek ismi nedir?

'Kont Adnan' olarak bilinen şarkıcı, Karadeniz şarkıları ile adını duyurdu. Maçkalı olan Kont Adnan, bir dönem Adapazarı’na taşındıktan sonra Almanya’ya göç etti. Şarkıcı, müzik çalışmalarına orada da devam etti…

’Kuş foli koma foli' şarkısıyla bilinen Kont Adnan’ın gerçek adı da müzik dünyası tarafından biliniyor. Almanya’da da hiçbir zaman müziği bırakmadığını söyleyen Kont Adnan, hayatının belli dönemlerinde yaşadığı sorunlardan dolayı psikolojik tedavi gördüğünü anlattı.

KONT ADNAN KİMDİR VE GERÇEK İSMİ NEDİR?

Karadeniz şarkılarıyla ismini duyuran Kont Adnan’ın gerçek ismi, Adnan Yılmaz’dır. Trabzon’un Maçka ilçesinde 1963’te doğan Kont Adnan, Trabzon’dan Sakarya’nın Adapazarı ilçesine taşındı.

Sonrasında ise Almanya'ya göç eden Adnan Yılmaz, bu ülkede müzik çalışmalarını sürdürdü.

Kont Adnan kimdir, kaç taşında ve nereli? Gerçek ismi nedir?

Müzik severlerin çok iyi bildiği, ’Kuş foli koma foli' şarkısıyla kariyerinde zirve yapan Kont Adnan, 2009’da da borçlarından dolayı sıkıntılı bir dönem yaşadı. Bu dönemlerde psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Kont Adnan, ‘’Hayatta hep sıkıntılar çektik. Allah’a şükürler olsun, helal lokmadan, helal işlerden vazgeçmedik.’’ ifadelerini kullandı.

KONT ADNAN'IN ŞARKILARI

*Nelerini Gördük

*Likarba

*Bizim Orda Diyorlar

*Kuş Foli

*Trabzon'dan Aşta Gel

*Çek Kameracı

*Bir O Yana Bir Bu Yana

*Yağmur

*Hava Kattın Havana

*Yaşar Mı Kız

*Böylemi Olacaktı

*Arayrım Fedakar

*Şimdiki Sevdalıklar

*Konya'nın Treni

*Yaralıyım Hemşerim

*Nazmiyem

Oy Dağlar

Mezar

Ben Sevdim

Hostes Kız

Sordum Ona Evini


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldiRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldi
İç çamaşırlı pozlar! 'Korunurken seksi hissetmenin...'İç çamaşırlı pozlar! 'Korunurken seksi hissetmenin...'
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Trabzon Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

'Başlarına ödül konulan aile' yardım bekliyor

'Başlarına ödül konulan aile' yardım bekliyor

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Diğer Haberler

Serap Paköz'ü görenler şaşkına döndü! 'Mr. Spock'a benzetildi

Görenler şaşkına döndü! 'Mr. Spock'a benzetildi

Kanye West ile Kim Kardashian iyiden iyiye koptu! Telefon numarasını değiştirdi

Sesini bile duymak istemiyor! Bomba hareket

Hülya Polat kimdir? Hülya Polat kaç yaşında ve nereli?

Hülya Polat kimdir?

Lottie Moss 'dibe vurdu' söylentilerine kızdı! Çıplak poz paylaştı

Söylentilere kızıp küvet önünde soyundu

Kylie Jenner'ın iç çamaşırlı pozları olay oldu! 'Korunurken seksi hissetmenin...'

İç çamaşırlı pozlar! 'Korunurken seksi hissetmenin...'

Şarkıcı Gülçin koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Gülçin koronavirüse yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.