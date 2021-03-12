Kont Adnan kimdir, kaç taşında ve nereli? Gerçek ismi nedir?

’Kuş foli koma foli' şarkısıyla bilinen Kont Adnan’ın gerçek adı da müzik dünyası tarafından biliniyor. Almanya’da da hiçbir zaman müziği bırakmadığını söyleyen Kont Adnan, hayatının belli dönemlerinde yaşadığı sorunlardan dolayı psikolojik tedavi gördüğünü anlattı.

KONT ADNAN KİMDİR VE GERÇEK İSMİ NEDİR?

Karadeniz şarkılarıyla ismini duyuran Kont Adnan’ın gerçek ismi, Adnan Yılmaz’dır. Trabzon’un Maçka ilçesinde 1963’te doğan Kont Adnan, Trabzon’dan Sakarya’nın Adapazarı ilçesine taşındı.

Sonrasında ise Almanya'ya göç eden Adnan Yılmaz, bu ülkede müzik çalışmalarını sürdürdü.

Müzik severlerin çok iyi bildiği, ’Kuş foli koma foli' şarkısıyla kariyerinde zirve yapan Kont Adnan, 2009’da da borçlarından dolayı sıkıntılı bir dönem yaşadı. Bu dönemlerde psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Kont Adnan, ‘’Hayatta hep sıkıntılar çektik. Allah’a şükürler olsun, helal lokmadan, helal işlerden vazgeçmedik.’’ ifadelerini kullandı.

KONT ADNAN'IN ŞARKILARI



*Nelerini Gördük

*Likarba

*Bizim Orda Diyorlar

*Kuş Foli

*Trabzon'dan Aşta Gel

*Çek Kameracı

*Bir O Yana Bir Bu Yana

*Yağmur

*Hava Kattın Havana

*Yaşar Mı Kız

*Böylemi Olacaktı

*Arayrım Fedakar

*Şimdiki Sevdalıklar

*Konya'nın Treni

*Yaralıyım Hemşerim

*Nazmiyem

Oy Dağlar

Mezar

Ben Sevdim

Hostes Kız

Sordum Ona Evini



