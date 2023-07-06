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Konuksever nasıl yazılır? Konuksever ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.06.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz, kelime sayısı ve dil bilgisi kuralları açısından oldukça kapsamlı bir dildir. Farklı kökenli dillerden geçen yabancı kökenli sözcükler ile dilimiz daha da zenginleşmiştir. Kelime sayısının fazla olması, yazım yanlışlarını da beraberinde getirmektedir. Özellikle birleşik sözcüklerde yazım yanlışları daha sık görülür. Peki, konuksever nasıl yazılır?

Tarih boyunca toplumlar arasında çeşitli yönlerden yaşanan etkileşimler görülmüştür. Bir toplum kendi dili, dini veya kültürü ile farklı toplumları etkileyebilir. Türkçe de farklı dillerden etkilenmiş bir dildir. Yabancı kökenli sözcükler dilimizde yaygın olarak görülmektedir. Kelime sayısının fazla olması yazım yanlışlarının sıklıkla görülmesine sebep olmuştur. Genel olarak bazı sözcük gruplarında daha çok yazım yanlışı görülmektedir. Özellikle birleşik kelimeler, kısaltmalar, yabancı kökenli sözcükler veya ikilemeler en çok yazım yanlışı yaşanan sözcüklerdir. Birleşik sözcüklerin yazımında en çok sorun yaşanan kısım kelimenin ayrı mı bitişik mi yazılması gerektiği olur. Bazı birleşik sözcükler ayrı yazılırken bazı birleşik sözcükler bitişik yazılmalıdır.

Konuksever nasıl yazılır?

Yazılı ve sözlü metinlerde kullanılan kelimelerin anlam ve yazımlarının doğru olması önemlidir. Yazılı metinlerde yapılan her hata yazım yanlışına sebep olur. Kelimelerin anlam yönünden yanlış kullanılması ise anlatım bozukluklarına sebep olur. Birleşik kelimelerin yazımında hatalarla karşılaşılabilir. Konuk ve sever sözcüklerinden oluşan konuksever birleşik sözcüğü de yazım konusunda hata yapılan bir birleşik sözcüktür. Konuksever TDK’ye göre bitişik yazılması gereken bir birleşik sözcüktür. Konuksever sözcüğü ayrı yazıldığı takdirde yazım yanlışına sebep olur.

Konuksever ayrı mı yazılır?

Konuksever sözcüğü dilimizde sıklıkla kullanılan bir birleşik kelimedir. Konuksever TDK’ye göre konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan kimse anlamına gelmektedir. Konuksever doğru yazılışı karıştırılabilen bir sözcüktür. Konuksever sözcüğü ayrı yazıldığı takdirde yazım yanlışına yol açar. "Konuksever bitişik mi yazılır?" sorusu için şu cevabı verebiliriz: Konuksever TDK’ye göre bitişik olarak “konuksever” şeklinde yazılmalıdır.

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