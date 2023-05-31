Konuşanlar'daki o anlar olay oldu! Hasan Can Kaya'ya bunu 'yayınlama bunu' dedi ama... '70 yaşındaki adamla...'

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 109. bölüm tanıtımı yine sosyal medyada gündem oldu. Bir konuğunun ilişki itirafı hakkında şakalar yapan ünlü komedyen izleyenleri ve stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

Yeni bölüm tanıtımına konuğunun 70 yaşınadaki adamla ilişkisi damga vurdu. Hasan Can'ın 'Nerede buluşuyordunuz mesela darülaceze demi?' sözleri herkesi güldürdü.

Ardından Hasan Can; 'Siz de yaş günleri daha da kıymetlidir biliyor musun' deyince kahkaha tufanı koptu. Şakalarına hız kesmeden devam eden ünlü komedyen bir anı anlatır gibi 'Bir gün dedi ki sevgilim evinde parti var. Parti nerede Zincirlikuyu'da' sözleriyle gündem oldu.

Daha sonra başka bir çifte yönelen Hasan Can ilişliler hakkında konuşurken bir anda yine konuğuna yöneldi ve 'Mesela Alara şöyle yapıyor, ilişki süresi adamın eceli gelene kadar' dedi ve 'Buraları yayınalarım ha' diyerek güldürmeye devam etti.

Konuğun 'Hayır yayınlama' demesi üzerine 'Ayrılmışsın gitmiş ya. Ölünün arkasından konuşuyoruz diye mi yayınlamayayım?' diyince stüdyoda kahkaha ve alkış koptu.

