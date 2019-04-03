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Konya'da 30 metre çapında obruk oluştu

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YAŞAM  | 03.04.2019 21:25 | Son Güncelleme

Konya'nın Karapınar ilçesinde 15 metre derinliğinde 30 metre çapında yeni obruk oluştu.

Reşadiye Mahallesi Çakırca mevkisinde bir kişiye ait boş tarlada oluşan obruğu gören çiftçiler, durumu Karapınar Belediyesine bildirdi.

Karapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede obruğun 15 metre derinliğinde ve 30 metre çapında olduğunu belirledi.

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Ekipler obruk çevresini tellerle çevirerek, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Boş tarlada oluşan obruğun, çevrede çalışan kimsenin bulunmaması nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı bildirildi.

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Bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruğun birkaç gün önce meydana geldiğini tahmin ettiklerini aktardı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
konya obruk

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