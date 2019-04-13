Konya'da kalın bağırsağından vajina yapıldı! Dünyada ilk olacak

Gaziantep’te yaşayan doğuştan vajinası olmayan, rahmi ise iki parçadan oluşan P.Y., her regl olduğu dönem, hastaneye giderek tedavi olması gerekiyordu. Birçok sağlık kuruluşu ve doktora başvuran ve kendisine 'anne olamayacaksın' denilen genç kız, tedavilerden sonuç alamayınca adeta hayata küstü. P.Y., 5 ay önce Konya’da Ali Kemal Belviranlı Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal’a başvurdu. Tanısal kamera yardımıyla muayene edilen genç kız için ameliyat planı oluşturuldu. Geçtiğimiz hafta aynı hastanede ameliyata alınan P.Y., Dr. Naim Ünsal ile Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Şükrü Salih Toprak’ın 3 saat süren operasyonuyla kalın bağırsağından alınan parçayla vajina yapıldı. Kalın bağırsağından yapılan vajinanın, rahmiyle birleştirilip doğurganlık özelliği kazandırılmasıyla, tıp literatürüne giren ikinci vaka oldu.

‘YENİDEN DOĞDUM’

2 ay sonra evleneceğini, ameliyat sayesinde çocuk sahibi olabileceğini söyleyen P.Y., “Önceden ben adet olamıyordum. Sürekli hastaneye gidiyordum ve tedavim yoktu. İstanbul’da bir doktora gittim bana çok büyük rakamlar söylediler. Bizim de tabi maddi durumumuz yok. Televizyonda Konya’daki bu hastaneyi ve Naim hocanın bu tür ameliyatlarını gördük ve buraya geldik. Bana önce ‘evlilik şansın yok anne olamazsın’ dediler. Bunu duyunca çok üzüldüm, adeta hayata küstüm. Şimdi ise ameliyatımı oldum çok memnunum. Adet olabiliyorum, evleneceğim ve çocuğum olacak. Hayalim buydu ve hayalime kavuşuyorum. Şükrü Toprak ve Naim Ünsal’a çok teşekkür ederim. Çok şükür kurtuldum ve çok mutluyum. Önceden tedavim yok diye evlilikten çok korkuyordum. Ama o süreçte nişanlandım. Nişanlım da bana hep destek oldu. Şu an evlilikten hiç korkmuyorum. İnşallah çocuğum da olacak. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum” dedi.