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Konya'da otobüs duraklarına asılan afişler sosyal medyada tepki çekti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 22.10.2019 09:42 | Son Güncelleme

Konya'da belediyeye ait otobüs duraklarında bulunan bilboardlara Maide 51 suresinden, 'Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin' ifadesinin yer aldığı ilanlar asıldı.

Konya'da otobüs duraklarına asılan afişler sosyal medyada tepki çekti

Surede geçen ve bilboard için bastırılan ilanda “Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, O’da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez.” ifadeleri yer alıyor.

Saadet Partisi’nin gençlik kolları Anadolu Gençlik Derneği ve yine partiye yakınlığıyla bilinen Milli Gençlik Vakfı imzası taşıyan afişler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya konya afiş

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