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Konyaspor - Galatasaray maçında tartışma yaratan pozisyon! Rıdvan Dilmen de yorumladı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 30.04.2019 08:29 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada ilk yarının son dakikaları oynanırken tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı. Galatasaray'ı penaltı beklediği pozisyonda VAR'ın verdiği ofsayt kararı, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Rıdvan Dilmen de pozisyon hakkında yaptığı yorumda "İnsanın kafasında soru işareti kalıyor" dedi.

Konyaspor - Galatasaray maçında tartışma yaratan pozisyon! Rıdvan Dilmen de yorumladı

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray’ın Atiker Konyaspor’a konuk olduğu maçta, tartışmalara neden olan bir pozisyon meydana geldi. İlk yarının uzatma dakikaları oynanırken savunma arkasına atılan topa hareketlenen Galatasaray’ın golcüsü Mbaye Diagne, Konyaspor savunma oyuncusu Fallou Diagne tarafından ceza sahası içinde düşürüldü. Galatasaray oyuncuları penaltı beklerken, hakem Mete Kalkavan, yardımcısının da uyarısıyla ofsayt kararı verdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem’e (VAR) de danışan Mete Kalkavan, ofsayt kararını değiştirmedi.

Ancak VAR tarafından da onaylanan ofsayt, tartışmalara neden oldu. Galatasaray taraftarları, sosyal medyada pozisyonda VAR tarafından çizilen ofsayt çizgisinin hatalı olduğunu savundular. Rıdvan Dilmen de devre arasında NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında yaptığı yorumda “Şu çizgiye baktığı zaman insanın kafasında soru işareti kalıyor. Doğru dürüst kameralar koymaları lazım” dedi.

Galatasaray taraftarları da Twitter’dan yaptıkları paylaşımlarda pozisyonda çizilen ofsayt çizgisinin yanlış olduğu fikrinde birleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor Rıdvan Dilmen spor toto süper lig Mete Kalkavan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
rıdvan dilmen FB den çok kemik bekledi ama bulamadı şimdi birilerine yaranmak için tetikçilğe soyunmuş her maçın ardından sanki bir sonraki maçın hakemlerine göndermede bulunur gibi maş sonu hakemlerin yakasına yapışmayı huy edinmiş Terim bey geçen hafta Kayseriyi tekme tokat yendiniz neden konuşmadınız maymun gibi ağız burun kıpıştırarak bu iş olmaz kendi beceriksizlğinizi hakemlerde bulmayın Ligdeki GS kökenli hocalar hep size çalışıyor öyle değilmi azıcık zülfi yare dokununca kıçını yırtmanın gereği de yok
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