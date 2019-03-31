Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman oyunu İstanbul'da kullandı

İstanbul'da 9 milyon 997 bin 24 seçmenin oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandıklar saat 08.00 itibariyle oy kullanımına açıldı. Sabah erken saatlerde demokrasinin gereği olan seçme hakkını kullanmak için Kandilli İlkokulu’na gelen vatandaşlar oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi devam ederken, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da ailesiyle birlikte sandığa gitti. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek.





