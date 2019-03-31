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Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman oyunu İstanbul'da kullandı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 31.03.2019 14:11 | Son Güncelleme

İstanbul’da yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da oyunu kullandı.

İstanbul'da 9 milyon 997 bin 24 seçmenin oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandıklar saat 08.00 itibariyle oy kullanımına açıldı. Sabah erken saatlerde demokrasinin gereği olan seçme hakkını kullanmak için Kandilli İlkokulu’na gelen vatandaşlar oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi devam ederken, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da ailesiyle birlikte sandığa gitti. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek.

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