Mynet Trend

Koparmanın 60 bin TL cezası olan ters laleleri koparıp götürdüler

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 06.06.2019 12:23 | Son Güncelleme

Tunceli'de koparmanın 60 bin TL cezası olan ters laleleri soğanlarıyla birlikte koparıp götüren 3 kişi görüntülendi.

Koparmanın 60 bin TL cezası olan ters laleleri koparıp götürdüler

Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar köyüne ters laleleri fotoğraflamak için giden doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, laleleri köklerinden koparan 3 kişiyle karşılaştı. Kaya, duruma tepki gösterip laleleri söküp götürenleri de görüntüledi.

Ters lale gibi endemik türleri koparan kişilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. Maddesinin a ve f bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak “biyolojik çeşitliliği tahrip etmek” suçundan 60 bin 163 lira idari para cezası uygulanıyor.

AW722779_02

"BANA HAKARETLERDE BULUNDULAR"

Duruma tepki gösteren ve o anları yanında bulunan arkadaşıyla birlikte kayıt altına alan Kaya, "Ters lalelerin anavatanı Hakkari olarak biliniyor. Ancak ilimizde de yaygın şekilde varlar. Bizler de her yıl gezi gruplarıyla birlikte ters lalelerin bulunduğu alanlara giderek bu güzellikleri fotoğraflıyoruz. En son gittiğimizde ters laleleri köklerinden koparan 3 kişi gördük. Kendilerine tepki göstermem üzerine bana hakaretlerde bulundular. 'Biz bunlara sahip çıkıyoruz' şeklinde pişkince cevaplar verdiler. Yanımda bulunan arkadaştan bu durumu kayıt altına almasını istedim. Endemik bir tür olan ters laleleri koparan bu şahıslar hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını istiyorum" dedi.

AW722779_01

Kaynak: İHA

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Geceleri su altına giriyor! Cezası 41 bin lira...Geceleri su altına giriyor! Cezası 41 bin lira...
Bunun için çevre mahallelerden geliyorlar! Bunun için çevre mahallelerden geliyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunceli ters lale

En Çok Okunan Trend Haberler

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Ecrin’in üvey amcası darp edildi

Ecrin’in üvey amcası darp edildi

Binali Yıldırım tepkisi! 'Ülkeyi boşaltalım!'

Binali Yıldırım tepkisi! 'Ülkeyi boşaltalım!'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker Bayramı diye bir bayram yok

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker Bayramı diye bir bayram yok

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Efsane oyuncu korkuttu! Hastaneden görüntülerini paylaştı

Efsane oyuncu korkuttu! Hastaneden görüntülerini paylaştı

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 3 yorum
ula oğlum niye koparıyorsunuz koparana devlet ocağına çam dikiyor haberiniz yok bide sırıta sırıta poz veriyisiniz vallah billah çam kolay kolay çıkmaz gidin geri dikin
444 yıl hapid cezası bu mahluklara.
Yeşili bitiren zihniyet işte bu.. anlayan anladı!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nilüferleri koparanlara 41 bin lira ceza!

Geceleri su altına giriyor! Cezası 41 bin lira...

Eski oyunlar bayramda yeniden hayat buldu

Bunun için çevre mahallelerden geliyorlar!

Kuşadası’nda domuz sürüsü şehre indi

Sürü halinde şehre indiler!

Ecrin’in üvey amcası darp edildi

Ecrin’in üvey amcası darp edildi

Kafasını demir korkuluklara sıkıştıran çocuk kurtarıldı

Korku dolu dakikalar! Kafasını demir korkuluklara sıkıştırdı

Acı haber! Serinlemek için girmişti ama...

Acı haber! Serinlemek için girmişti ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.