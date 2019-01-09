TREND

Köpeğin iki yaban domuzuna karşı mücadelesi görüntülendi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.01.2019 16:27 | Son Güncelleme

Bodrum'da soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için bahçelere inen yaban domuzlarının, köpek tarafından kovalanması, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Torba Mahallesi'nde, 7 Ocak Pazartesi günü, iki yaban domuzu bir evin bahçesine indi. Domuzları fark eden sokak köpeği, havlayarak üzerlerine doğru koşup, kovalamaya başladı. Ancak yaban domuzları zaman zaman kaçmayı bırakıp, köpeğe saldırmak istedi. Her defasında domuzların saldırısından kendisini korumayı başaran köpek, kaçmayarak mücadelesini sürdürdü.

Yaklaşık 10 dakika süren mücadelenin ardından köpekten kurtulamayacağını anlayan iki yaban domuzu kaçarak bölgeden uzaklaştı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen çevredeki vatandaşlardan Ümit Serin, görüntüleri Facebook hesabından paylaştı. (DHA)

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Canlı yayında testis kontrolü yaptıran TV yıldızına kötü haber!Canlı yayında testis kontrolü yaptıran TV yıldızına kötü haber!
Genç kızın cesedi mezarından 'gelin edilmek' için çalındı!Genç kızın cesedi mezarından 'gelin edilmek' için çalındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla bodrum köpek domuz

En Çok Okunan Trend Haberler

Çıplaklar restoranı kepenk indiriyor!

Çıplaklar restoranı kepenk indiriyor!

Marketin ortasına tuvaletini yaptı!

Marketin ortasına tuvaletini yaptı!

-30'da Uludağ’a tırmanan dağcılar, zirvede gözlerine inanamadı

-30'da Uludağ’a tırmanan dağcılar, zirvede gözlerine inanamadı

Polis 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor

Polis 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Pitbull dehşeti! Kanlar içinde kaldı

Pitbull dehşeti! Kanlar içinde kaldı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Dünya bu kazayı konuşuyor!

Dünya bu kazayı konuşuyor!

Ne yediklerine inanamayacaksınız!

Ne yediklerine inanamayacaksınız!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 metrelik denizaslanları 'ayaklandı': Aç kalınca balık çiftliğinin yolunu tuttular

Denizaslanları ayaklandı: Açlıktan çiftliğinin yolunu tuttular

Canlı yayında testis kontrolü yaptıran TV yıldızından kötü haber!

Canlı yayında testis kontrolü yaptıran TV yıldızına kötü haber!

18 yaşında ölen kızın cesedi mezarından 'gelin edilmek' için çalındı!

Genç kızın cesedi mezarından 'gelin edilmek' için çalındı!

Muhtar adayı 'Her hava şartına muhtarınız hazırdır' diyerek soğuk suya girdi

Muhtarınız hazırdır dedi ve...

Palu ailesi için neden daha önce harekete geçilmedi?

Palu ailesi için neden daha önce harekete geçilmedi?

Göz kontağı insanı neden etkiler?

Göz kontağı insanı neden etkiliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.