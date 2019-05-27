Köpeğini timsah yedi! O görüntüyü kaldıramayınca...

Amerika Florida yaşayan 36 Andrew Epp, köpeğinin timsah tarafından parçalanarak öldürülmesinden birkaç saat sonra ölü bulundu.

İntihar ettiği düşünülen Andrew'in, ailesi ve komşuları köpeğini kanlar içinde parçalanmış bir şekilde görmeye dayanamamış olabileceğini söyledi.

Andrew, açık havada balık avlamayı, kamp yapmayı, bahçeciliği ve hayvanları çok seviyordu. Bataklık yakınında avlandığı için köpeğinin kurban gittiğini düşünüp, kendini suçladığı bu sebeple intihar ettiği düşünülüyor.

