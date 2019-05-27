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Köpeğini timsah yedi! O görüntüyü kaldıramayınca...

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 27.05.2019 07:36 | Son Güncelleme

Amerika'nın Florida eyeletinde yaşayan 36 yaşındaki Andrew Epp, köpeğinin timsah tarafından parçalanarak ölmesine dayanamadı. Ortadan kaybolmasının ardından bir kaç saat sonra bulunan Andrew'in hayatına son verdiği ortaya çıktı.

Köpeğini timsah yedi! O görüntüyü kaldıramayınca...

Amerika Florida yaşayan 36 Andrew Epp, köpeğinin timsah tarafından parçalanarak öldürülmesinden birkaç saat sonra ölü bulundu.

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İntihar ettiği düşünülen Andrew'in, ailesi ve komşuları köpeğini kanlar içinde parçalanmış bir şekilde görmeye dayanamamış olabileceğini söyledi.

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Andrew, açık havada balık avlamayı, kamp yapmayı, bahçeciliği ve hayvanları çok seviyordu. Bataklık yakınında avlandığı için köpeğinin kurban gittiğini düşünüp, kendini suçladığı bu sebeple intihar ettiği düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd Florida ölüm köpek

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