Köpeğinin patisinde fark etti! Tüm dünyada viral oldu

Biz insanlar olarak rastgele nesnelerdeki şekilleri, yüzleri ve kalıpları görme yeteneğimizde benzersiziz. Apophenia denilen bu kavram Vikipedia'ya göre “Yanlışlıkla ilgisiz şeyler arasındaki bağlantıları ve anlamı algılama eğilimi” olarak tanımlanmaktadır. “Yanlışlıkla” kelimesi içinde olumsuz bir çağrışım taşıyor olsa da, bulutlarda çeşitli şekilleri görmenin kesinlikle eğlenceli olabileceğini inkar edemezsiniz!

41 Strange adındaki bir Twitter kullanıcısı son günlerde yaptığı bir paylaşımla tam da bu konuya parmak bastı. İnsanlara köpek pençelerinde minik koalalar görebileceklerini belirtti. Doğal olarak, yazıyı gören her köpek sahibi, evcil hayvanlarının pençelerini kontrol etmeye ve daha sonra da bu destekleyivi kanıtları dünyayla paylaşmak için fotoğraflamaya gitti.

İşte patilerdeki minik koalalar...

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