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Köpeğiyle erişte yeme yarışı yapan kişinin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 30.07.2019 17:32 | Son Güncelleme

Köpeğiyle yemek yeme yarışması yapan adamın eğlenceli görüntüleri, kameralara yansıdı.

Köpeğiyle güzel vakit geçirmek iseteyen bir adamın eğlenceli anları, anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Tabağındaki erişteyi bitiren köpek, sahibinin eriştesini de yemek isteyince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
erişte köpek sosyal medya

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