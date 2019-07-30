Köpeğiyle erişte yeme yarışı yapan kişinin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü

Köpeğiyle güzel vakit geçirmek iseteyen bir adamın eğlenceli anları, anbean kameralar tarafından kaydedildi.
Tabağındaki erişteyi bitiren köpek, sahibinin eriştesini de yemek isteyince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
O kent sıcaktan kavruldu! Nem yüzde 72'ye ulaştı
Tam bin 800 yıllık! 3 katlı mağaraları böyle keşfettiler
22 yılda sadece 11 kilo 400 grama ulaşabildi
Sigarada ezber bozulacak! Ne kadar bağımlıysanız...
İzmir'de 20 mahalle 'veba' şüphesi ile karantinaya alındı
Köylüler ile jandarma arasında yayla yolu gerginliği
Okuyucu Yorumları 0 yorum