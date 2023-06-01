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Köpek Balığı İstilası konusu nedir? Köpek Balığı İstilası filmi oyuncuları kimler? Aksiyon severler ekran başına!

01.06.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpek Balığı İstilası konusu, filmin Beyaz TV'nin yayın akışında yer alması nedeniyle merak konusu oldu. Vatandaşlar, Köpek Balığı İstilası konusu nedir? Köpek Balığı İstilası filminin oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Anthony C. Ferrante'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin bütçesi 1.000.000 dolardır. Peki, Köpek Balığı İstilası konusu nedir? Köpek Balığı İstilası filmi oyuncuları kimler? Aksiyon severler ekran başına!

Köpek Balığı İstilası konusu nedir? Köpek Balığı İstilası filmi oyuncuları kimler? Aksiyon severler ekran başına!

Köpek Balığı İstilası filmi, akşam saatlerine doğru günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. ABD yapımı, korku-gerilim türündeki filmin yönetmen koltuğunda Anthony C. Ferrante oturuyor. İzleyiciler Köpek Balığı İstilası filminin konusu ve oyuncularını araştırıyor. Amerikan yapımı film bu akşam saat 21.30'da Beyaz TV'de yayınlanacak. İşte Köpek Balığı İstilası filmine ilişkin ayrıntılar...

KÖPEK BALIĞI İSTİLASI KONUSU NEDİR?

Filmde Fin Shepard ve arkadaşları Santa Monica sahilini kopek balığı çeken fırtınalardan kurtarmak için mücadele ederler. Çekimleri video kaydı şeklinde çekilen filmde gerçekçilik bu şekilde seyirciye aktarılmak isteniyor. Çizgi romanlardan veya hikâyelerden sinemaya aktarılan filmler tarzında gerçekten yaşanmış bir olaydan aktarılmış bir televizyon filmi.

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Santa Monica sahillerinde meydana gelen yaklaşık olarak 250 km hıza sahip tornadolar doğanın dengesinin ne kadar bozulduğunun bir işaretidir. Fırtına denizdeki her canlıyı sahile çekmektedir. Özellikle dev köpek balıklarının sahillere gelmesi ve gökyüzünde oradan oraya uçması oldukça tehlikeli anlar yaşanmasına yol açar.

KÖPEK BALIĞI İSTİLASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jaason Simmons

Tara Reid

John Heard

Ian Zierring

Cassie Scerbo

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