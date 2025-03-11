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  4. Köpek sahibini bacağından vurdu! Akıl almaz olay ABD'de yaşandı: Köpeği yatağa atlayınca...

Köpek sahibini bacağından vurdu! Akıl almaz olay ABD'de yaşandı: Köpeği yatağa atlayınca...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.03.2025 11:30
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Tennessee'de bir adam, kız arkadaşıyla yatakta yatarken köpeği tarafından bacağından vurulduğunu iddia etti. Olay, köpeğinin pençesinin silahın tetik koruyucusuna takılması sonucu meydana geldi. Polis, adamın hastaneye kaldırıldığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Köpek sahibini bacağından vurdu! Akıl almaz olay ABD'de yaşandı: Köpeği yatağa atlayınca...

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir köpek sahibi, kız arkadaşıyla yatakta yatarken evcil hayvanı tarafından bacağından vurulduğunu iddia etti.

PEOPLE'ın haberine göre, Memphis Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada memurlar 10 Mart Pazartesi günü saat 04:00 civarında "kazara yaralanma" ihbarı üzerine adamın Whitney Caddesi'ndeki evine gittiler.

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PENÇESİ TAKILINCA...

Adam, polis memurlarına yatakta uzanıp dinlendiğini ve kız arkadaşıyla sohbet ettiğini, o sırada köpeğinin yatağa atladığını dile getirdi. Olay o sırada meydana geldi. Adamın iddiasına göre, köpeğinin pençesi tetiğe sıkıştı ve silah ateş aldı. Polis, kurşunun kimliği açıklanmayan adamın "sol üst uyluğunun sıyrıldığını" belirtti.

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YERDE BİR ADET BOŞ KOVAN

Adamın kız arkadaşının olaydan sonra silahla olay yerinden ayrıldığı iddia edilse de, Memphis Polis Departmanı, memurların "ön odada yerde bir adet boş kovan" bulduğunu söyledi.

Polis, ilk müdahale ekiplerinin olay yerine ulaştığını ve adamın yarasını temizleyip onu yerel bir hastaneye kaldırdığını açıkladı. Adamın durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
polis köpek silah abd
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