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Köpek 'sakatlık' numarasıyla herkesi kandırdı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sakat taklidi yapan köpek görenleri güldürdü.

İlginç olay, ilçenin Ayvanat Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahalle sakinleri yerde sürünen köpeği görünce belediye yetkilileri tarafından yardım edilmesi için video çekmek istedi.

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Vatandaşlar köpeğin acınacak halini videoya çektiği esnada köpek hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarak yürüdü. O anları videoya çeken vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi. Adeta sakat taklidi yapan köpeğin hali görenleri güldürdü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek köpek
 

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