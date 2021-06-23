Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Köpekleri Tarçın’ı yanlarına alarak karavan tatiline çıktılar! Karavan tutkusu engel tanımadı

Köpekleri Tarçın’ı yanlarına alarak karavan tatiline çıktılar! Karavan tutkusu engel tanımadı

23.06.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karavanlarıyla Bursa'dan yola çıkan 71 yaşındaki İsmail ve 51 yaşındaki eşi Fatma Özden çiftine 2 arkadaşları da karavanlarıyla eşlik ediyor. Köpekleri Tarçın ile birlikte karavanla Karadeniz turuna çıkan çift Kastamonu'ya ulaştı.

Köpekleri Tarçın’ı yanlarına alarak karavan tatiline çıktılar! Karavan tutkusu engel tanımadı

Karavanda köpekleri Tarçın ile birlikte seyahat eden Özden çifti, Kastamonu'nun doğal güzelliklerini gezerek keşfediyor. Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı da ziyaret eden karavancılar, bu haftayı Kastamonu'da geçirip daha sonra Karadeniz turunu sürdürmek istiyor.

KARAVAN TUTKUSU EVLİLİKLERİNDE DE DEVAM ETTİ

1

Fatma Özden gazetecilere, eşinin evliliklerinin ilk yıllarından itibaren karavan tutkusu olduğunu söyledi. Kendisinin de eşine ayak uydurduğunu anlatan Özden, "Karadeniz turu 3-4 yıldır bizim planımızda vardı. Ama bir türlü gerçekleştirmek nasip olmadı. Şu anda Kastamonu'ya geldik. Buraya bayıldım. Bu gezi önce sağlıklı bir şekilde kalabilmek ve aynı zaman ülkemizin bu muhteşem güzelliklerini görebilmek için. Ben Romanya doğumluyum. Çifte vatandaşım. Beş dil bilmiyorum. Avrupa'yı rahatlıkla gezebiliyorum ama dönüp dolaşıp buraya geldiğimizde içim bir coşku ile doluyor." diye konuştu.

2

Köpekleri Tarçın'ın 2,5 yaşında olduğunu ifade eden Özden, "Tarçın bir aylıktan itibaren bizimle birlikte. Torunumun hediyesi. Tarçın çok hareketli. Karavanda köpekle birlikte seyahat etmek daha zor. Ben biraz daha titizim. Herkesten çok temizlik yapıyorum. Ben bunları sorun olarak görmüyorum. O benim evladım gibi" dedi.

“KALABALIK YERLERDE OLMAK İSTEMİYORUZ”

3

İsmail Özden ise karavancılığa 1985 yılında başladığını anlattı. Karadeniz'i merak ettiğini belirten Özden, "Biz eve gittiğimizde bile karavanda yatmak istiyoruz. Ege ve Akdeniz bölgesi çok kalabalık, sıcak. Biz de kalabalık yerlerde olmak istemiyoruz. Aşılarımızı olduk ama yine de çekiniyoruz. Onun için Karadeniz'e yaylalara geldik. Burada hala battaniye ile yatıyorum” diye konuştu.

(AA)

Tarihin doğayla harmanlandığı “Rabat Vadisi” el değmemiş doğal güzellikleriyle görenleri mest ediyorTarihin doğayla harmanlandığı “Rabat Vadisi” el değmemiş doğal güzellikleriyle görenleri mest ediyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amazon Prime Day indirimlerini didik didik ediyoruz: ModaAmazon Prime Day indirimlerini didik didik ediyoruz: Moda
Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...
Tarih ve doğa bir arada! Doğal güzellikleri mest ettiTarih ve doğa bir arada! Doğal güzellikleri mest etti
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

Kimse yüzüne bakmıyordu! Şimdi herkes onun peşinde

Kimse yüzüne bakmıyordu! Şimdi herkes onun peşinde

Eleştirmenlerden tam not almıştı! Bu yıl vizyona girecek

Eleştirmenlerden tam not almıştı! Bu yıl vizyona girecek

Severek yaptırıyoruz ama... Tamamen silinmesi mümkün!

Severek yaptırıyoruz ama... Tamamen silinmesi mümkün!

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Tuhaf gelenek! Ölen kabile üyeleriyle cinsel ilişkiye giriyorlar

Tuhaf gelenek! Ölen kabile üyeleriyle cinsel ilişkiye giriyorlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dünyada ilk örnek! Yeşeren çöl şaşkınlık yarattı

Dünyada ilk örnek! Yeşeren çöl şaşkınlık yarattı

Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Rockefeller'in varisini yediler mi?

Rockefeller'in varisini yediler mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.