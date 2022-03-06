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Köpekten kaçarken kâbusu yaşadı! Küçük Mahra için kritik saatler

06.03.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar hayatının kâbusunu yaşadı. Köpekten kaçarken hızla yola çıkan kız kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı. 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Mahra'nın sağ bacağının kesilip kesilmeyeceği 72 saat içinde belli olacak.

Köpekten kaçarken kâbusu yaşadı! Küçük Mahra için kritik saatler

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Serik'e bağlı Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmak için yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Sağ bacağı kamyonun ön tekeri altında kalan Pınar, ağır yaralandı. Kazayı görenlerden Arslan Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Mahra'nın sağ bacağının kesilip kesilmeyeceği, 72 saat içerisinde belli olacak.

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'KIZIMIN BACAĞI PARAMPARÇAYDI'

Belek Limak İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mahra Melin Pınar'ın kaza anını anlatan baba Murat Pınar (45), dün sabah erken saatlerde evden iş için çıktığını aktardı. Arkadaşının aramasıyla kızına kamyon çarptığını öğrendiğini belirten Murat Pınar, "Otelde çalışıyordum. 1 dakikalık mesafedeydim. Ambulanstan da önce geldim. Kızımın durumu çok kötüydü, bacağı paramparçaydı" dedi.

Murat Pınar, "Yanına benden önce annesi gitmiş, 'Kızım ne oldu' dediğinde ise 'Anne köpekler kovaladı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum' demiş, köpek kovalayınca da caddeye fırlamış" diye konuştu.

Normalde kızının çok dışarı çıkmadığını belirten Murat Pınar, "Evden çıkmak için annesinden izin istemiş. 'Yan sitenin bahçesinde bir şey gördüm ona bakacağım' demiş. 10 dakika sonra da böyle bir şey oldu" dedi.

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'BACAĞI KESİP KESMEYECEKLERİNE KARAR VERECEKLER'

Kaza sonrasında ambulansla 20 dakika içerisinde Belek'ten Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiklerini belirten Murat Pınar, "Burada çok iyi bir organizasyonla doktorlar ameliyatını yaptı. 3,5 saate yakın sürdü. Durumu ciddi. Kritik. Yaşam tehlikesi var. Bacağı çok kötü durumda. Onu toparlamaya çalışmışlar. 72 saat içinde bacağı kesip kesmeyeceklerine karar verecekler. Kritik süreçte şimdi" diye konuştu.

'SABAH EVDEN ÇIKARKEN KÖPEKLER AYNI YERDE DURUYORDU'

Kızına saldıran köpeklerin başı boş olduğunu ve sokakta yaşadığını belirten Murat Pınar, "Uzun zamandır orada yaşıyorlardı. Herkese saldırıyorlardı. Çete olmuş durumdalar. 4-5 köpek var. Köpeklerin orada durmasının bir nedeni var. Belediyeye defalarca söylememize rağmen bakmıyor. Her şey için dolaşanlar köpekleri gördükleri zaman gözlerini kapatıyor. Benim 2 çocuğum daha var. Bugün bunu yapan yarın onlara da yapabilir. Sabah evden Antalya'ya hastaneye gelirken aynı köpekler orada duruyordu. Hepsi sokak köpeği, 2'si ise çok iri Kangal'a benzer, kırma olabilir. Ben bile gördüğüm zaman ürkebiliyorum. Allah kızımı sağ salim kavuştursun. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

Kamera kayıtlarını izlediğinde kamyonla çarpan kişinin bir suçu olmadığını düşündüğünü belirten Murat Pınar, "Kızım köpekten kaçıp önüne atlamış. Onu kurtarmak için hareket etmiş. Sağa kaçmış, sağ tarafta kaldırımda kaçabileceği yer yok. Hızlı da gitmemiş. Yapacak bir şey yok. İnşallah onun da çocuğu bu acıları yaşamaz. Rabbim böyle bir şeyi kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

Kaza anı,güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Mahra'nın köpeklerden korkup koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı anda kamyonun çarpması yer aldı. (DHA)

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