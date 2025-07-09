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Hindistan'da köprü ikiye bölündü! 4 araç nehre düştü: 9 kişi öldü

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Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki bir köprünün çökmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Vadodara ve Anand bölgelerini birbirine bağlayan 900 metre uzunluğundaki köprünün iki ayağı arasındaki bölüm çöktü.

Hindistan da köprü ikiye bölündü! 4 araç nehre düştü: 9 kişi öldü 1

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Yetkililer, olay anında köprüden geçen 2 kamyon ve 2 kamyonetin nehre düştüğünü belirtti. Kurtarma ekiplerinin ivedilikle olay yerine intikal ettiğini aktaran yetkililer, ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Hindistan da köprü ikiye bölündü! 4 araç nehre düştü: 9 kişi öldü 2

Gucerat eyaletinin İçişleri Bakanı Harsh Sanghavi, yaptığı açıklamada, olay yerine üst düzey bir heyetin gönderildiğini ve Gucerat Başbakanı Bhupendra Patel'in konuyu yakından takip ettiğini bildirdi. Başbakan Patel de açıklamasında, 1985'te inşa edilen köprünün bakımının düzenli olarak yapıldığını, kazanın kesin nedeninin araştırılacağını ifade etti.

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Hindistan köprü
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