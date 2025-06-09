Kopya önlemi için yapay zekayı kapattılar! Üniversite sınavında önlem...

Çin'de her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı üniversiteye giriş sınavı Gaokao, bu yıl da yoğun rekabetle başladı. 13,3 milyondan fazla öğrenci dört gün sürecek sınavlar için cumartesi günü okul sıralarına oturdu.

Bu yılın dikkat çeken gelişmesi ise yapay zeka teknolojileriyle ilgili oldu. Bazı öğrencilerin sınav sırasında yapay zekadan yardım alma ihtimaline karşı Çinli teknoloji firmaları önlem aldı.

HİZMET ASKIYA ALINDI

ByteDance'e ait yapay zeka uygulaması Doubao, sınav süresince soru yanıtlamayı durdurdu. Uygulama, kullanıcıların sınavla ilgili olmasa bile sorduğu sorulara “Üniversiteye giriş sınavı esnasında makul gereklilikler doğrultusunda soru yanıtlama hizmeti askıya alınmıştır” yanıtını verdi.

DeepSeek adlı yapay zeka modeli de “adaletli olmak için” sınav saatlerinde hizmet vermeyeceğini açıkladı. Tencent'in Yuanbao, Alibaba'nın Qwen ve Moonshot'un Kimi adlı yapay zeka uygulamaları ise görsel tanıma özelliklerini geçici olarak devre dışı bıraktı.

ŞİKAYET EDEN KULLANICILAR OLDU

Ancak bu kısıtlamalar, sınava girmeyen kullanıcılar arasında tepkiye neden oldu. Çin'in sosyal medya platformu Weibo’da bir kullanıcı, bu durumdan şikayet ederek “Sizin yüzünüzden DeepSeek'e fotoğraf yükleyemiyorum” dedi.