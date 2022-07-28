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  4. Kore mutfağından gelen tat: Fishcake! Fishcake nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kore mutfağından gelen tat: Fishcake! Fishcake nasıl yapılır, malzemeleri neler?

28.07.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sofranızda farklı bir tada yer vermek istiyorsanız bu tarif tam size göre. Fishcake hazırlarken sevdiğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Peki fishcake nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

Kore mutfağından gelen tat: Fishcake! Fishcake nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Fishcake yemeğinin Türkçesi 'balık keki'dir. Bu tarif kılçıksız balık, karides, kalamar ve baharatlarla hazırlanır. Bu tarifi hazırlarken teflon yerine wok tava da kullanabilirsiniz. İşte fishcake tarifi ve malzemeleri...

FISHCAKE MALZEMELERİ

50 gram çiğ kalamar
200 gram dil balığı (kılçıkları temizlenmiş)
50 gram çiğ karides
Yarım soğan
1 diş soyulmuş sarımsak
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 tutam karabiber
30 gram mısır nişastası
30 gram un (1 çay bardağından 2 parmak eksik)
1 adet yumurta beyazı

Kore mutfağından gelen tat: Fishcake! Fishcake nasıl yapılır, malzemeleri neler?

FISHCAKE TARİFİ

Soğan ve sarımsağın kabuklarını soyun. Karides ve kalamarları temizlenmiş olarak alın. Dil balığında da kılçık kalmamasına özen gösterin. Ardından bütün malzemeleri robottan geçirin.

Teflon tavaya biraz zeytinyağı alın ve ısıtın. Robotta parçalanan harcı bir tabağa alın ve elinizle yuvarlayarak köfte şekli verin. Hazırlanan köfteleri zeytinyağında önlü arkalı olacak şekilde kızartın. Fishcake'leri limon dilimi ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...


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Anahtar Kelimeler:
kore yemek
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