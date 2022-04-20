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Kore'nin popüler yemeği: Kimbap! Kimbap nasıl yapılır, malzemeleri neler?

20.04.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kore mutfağının popüler yemeği olan kimbap sofralarda sıklıkla yerini alıyor. Görüntüsüyle sushiye benzeyen bu yemek hasta ziyaretlerinde, pikniklerde sıklıkla tüketiliyor. İşte kimbap malzemeleri ve yapılışı...

Kore'nin popüler yemeği: Kimbap! Kimbap nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kore usulü kimbap, 'gimbap' adıyla da bilinir. Bu tarif yumurta, haşlanmış tavuk, deniz yosunu gibi malzemelerden hazırlanıyor. İşte lokmalık halinde servis edilen kimbapın malzemeleri ve yapılışı...

KİMBAP MALZEMELERİ NELER?

1 adet salatalık
2 adet yumurta
Ton balığı
1 adet havuç
3 adet deniz yosunu
Yağsız, tuzsuz pilav (haşlanmış)
Haşlanmış tavuk
Kimchi

Kore'nin popüler yemeği: Kimbap! Kimbap nasıl yapılır, malzemeleri neler?

KİMBAP NASIL YAPILIR?

1 kase pirinci, yağsız ve tuzsuz olarak haşlayın. Pirincin üzerini geçecek şekilde su ilave edin ve ara sıra karıştırın. Pirinci haşlanınca içine elma sirkesi, tuz ve çok az şeker atın. Bir kasenin içerisine 2 adet yumurtayı kırın ve çırpın. Az yağlı tavada yumurtaları pişirin. Pişen yumurtaları jülyen bir şekilde doğrayın. Salatalık ve havuçları da jülyen doğrayın ve az yağlı tavada kavurun.

Ardından tavuğu az tuzlu suda haşlayın. Deniz yosununu serin. Üzerine haşlanmış pirinci 2 parmak boşluk olacak şekilde yosunun üzerine yayın. Sırasıyla yumurta, havuç, salatalık ve tavukları da pirincin üzerine yayın. Ardından kenarlardan sarmaya başlayarak uzun bir rulo yağın. Rulonun üzerine merdaneyle hafifçe bastırarak daha sıkı olmasını sağlayın. Diğer yosunu ton balığı, son yosunu ise kimchi ile doldurarak sarın. Sonrasında sardığınız kimbapları küçük küçük dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun...

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