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Kore usulü bir romantik komedi: Romance Is A Bonus Book konusu

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

2019 senesinin en sevilen Güney Kore dizilerinden birisi de Romance Is A Bonus Book oldu. Romance Is A Bonus Book konusu, yayıncılık sektöründe geçen bir aşk hikayesini merkeze alıyor. Netflix Türkiye arşivinde bulabileceğiniz Romance Is A Bonus Book dizisi konusu, karakterleri ve oyuncuları hakkındaki ayrıntıları incelemek ister misiniz?

Kore usulü bir romantik komedi: Romance Is A Bonus Book konusu

Güney Kore dizilerinin yükselişi devam ediyor. Güney Kore dizileri, özgün konuları sayesinde kısa sürede dünya genelinde geniş bir seyirci kitlesine ulaşıyor. Güney Kore yapımı diziler arasında geçtiğimiz yılın en beğenilen yapımlarından biri de Romance Is A Bonus Book oldu. tvN kanalında toplam 16 bölüm halinde yayınlanan Romance Is A Bonus Book'un yönetmeni The Good Wife, Life on Mars, Criminal Minds ve Crash Landing On You gibi pek çok meşhur yapımın da yönetmeni olan Lee Jung-Hyo. Dizinin senaryosu ise In Need of Romance serisi ve Discovery of Love gibi romantik yapımlarla adını duyuran Jung Hyun-Jung tarafından yazıldı. Romantik komedi konusunda usta bir senaristin ve başarılı bir yönetmenin elinden çıkan Romance Is A Bonus Book konusu ise yayıncılık sektöründe çalışan bir grup insanın hayatlarını ele alıyor. Sizin için Romance Is A Bonus Book oyuncuları, konusu ve karakterleri ile ilgili detaylı bir araştırma yaptık.

Romance Is A Bonus Book Dizisi Konusu

Romance Is A Bonus Book, yayıncılık sektöründe çalışan insanları ele alan bir romantik komedi dizisi. Dizi, çalıştığı yayıncılık şirketinin en genç başeditörü olmayı başaran ve parlak bir yazar olan Cha Eun-Ho ile bir zamanlar revaçta işler yapan bir metin yazarı olan Kang Dan-Yi'nin hayatlarının kesişmesi ile başlıyor. Kang Dan-Yi, 37 yaşında ve yedi yıldır evli bir kadın. Eşi tarafından aldatılınca boşanıyor ve maddi açıdan oldukça zor duruma düşüyor. Yine de kızını iyi bir okula göndermeye ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Kang Dan-Yi, yarı zamanlı işler bularak hayatta kalıyor. Çünkü iyi eğitimli ve evlenmeden önce reklamcılıkta çok ilerlemiş başarılı bir metin yazarı olmasına rağmen sektörden uzak kaldığı ve 37 yaşına geldiği için hiçbir işe alınmıyor. Yıkılmak üzere olan evinde su ve elektrik olmadan yaşamaya çalışan Kang Dan-Yi öz geçmişi hakkında yalan söyleyerek Cha Eun-Ho'nun çalıştığı yayıncılık şirketinde işe giriyor. Aslında birbirini uzun yıllardır tanıyan bu ikilinin birbirleri hakkındaki hisleri yavaş yavaş değişmeye başlıyor.

Romance Is A Bonus Book konusu izleyiciye iki temel mesaj iletmek üzerine kurulu. Romantik Kore dizisi, ana karakterler üzerinden yaş ve medeni durumun aşka engel olamayacağı mesajını veriyor. Öte yandan da dünyanın her yerinde düşen kitap okuma oranlarına ve kitabın görselliğe yaslanan basit bir tüketim ürünü olarak algılanmasına karşı çıkılıyor. Kitaplara verilmesi gereken değer vurgulanıyor. Romance Is A Bonus Book yorum ve önerilerine baktığımızda da izleyicilerin en çok dikkatini çeken durumun karakterlerin okuduğu kitaplar ve onlar hakkında yaptıkları yorum ve tartışmalar olduğunu görüyoruz.

Romance Is A Bonus Book Dizisi Karakterleri/Oyuncuları

Romance Is A Bonus Book oyuncuları dizinin başarısında önemli pay sahibi. Duyguları yansıtmayı ve karakterleri izleyiciye sevdirmeyi çok iyi başaran Romance Is A Bonus Book oyuncuları ve karakterleri hakkında kısa bir liste hazırladık.

Cha Eun-Ho (Lee Jong-Suk)

Cha Eun-Ho, çalıştığı yayıncılık şirketinin en başarılı yazarlarından biri ve şirketteki en genç başeditör olan kişi. Çok yakışıklı, zeki ve işinde başarılı olması nedeniyle gözler hep üstünde olan Cha Eun-Ho işi konusunda sert olsa da aslında cana yakın birisi. Kand Dan-Yi ile uzun bir geçmişleri var. Kang Dan-yi Cha Eun-Ho'yu çocukken bir kazadan kurtarıyor ancak kendisi yaralanıyor. Uzun süre hastanede kalan Kang Dan-yi için kitaplar okuyan Cha Eun-Ho, kitaplara ilgi duymaya bu sayede başlıyor. İkili uzun yıllar çok yakın arkadaş olsa da yolları bir noktada ayrılıyor.

"Lee Jong Suk dizileri" diye bir tabiri oluşturacak kadar popüler olan Lee Jong-Suk, bu dizide de harikalar yaratıyor. Kariyerine modellik yaparak başlayan Lee Jong-Suk; School 2013, Doctor Stranger, While You Were Sleeping ve The Hymn of Death gibi yapımlarla tanınıyor.

Kang Dan-Yi (Lee Na-Young)

Kang Dan-Yi evlenmeden önce çok popüler ve başarılı bir metin yazarı olsa da evlenince çalışmayı bıraktığı için sektörden uzaklaşıyor. Aldatıldıktan sonra eşinden ayrılan ve maddi açıdan dibe vuran Kang Dan-Yi bir iş bulmaya çalışsa da, başarılı kariyeri ve iyi eğitimi buna yetmiyor. Sonunda Cha Eun-Ho ile tekrar görüşmeye başlayan Kang Dan-Yi, onun çalıştığı şirkette geçici bir iş buluyor. Beklenenin aksine yaratıcılığı ve çalışkanlığı sayesinde kısa sürede öne çıkıyor.

Romance Is A Bonus Book Lee Na-Young'un muhteşem oyunculuğu ile çok daha farklı bir havaya bürünüyor. Lee Na-Young daha önce Ruler of Your Own World, Ireland ve Someone Special gibi yapımlarda başrol oynamıştı.

Seo Young-Ah (Kim Sun-Young)

Kang Dan-Yi ve Cha Eun-Ho'nun çalıştığı yayıncılık şirketindeki pazarlama departmanının yöneticisi olan Seo Young-Ah hırslı, başarılı ama eğlenceli bir kadın.

Romance Is A Bonus Book Kim Sun-Young gibi ödüllü ve popüler bir oyuncuyu kadrosuna kattığı için oldukça şanslı. Daha önce Reply ve This Is My First Life gibi yapımlarla dikkat çeken oyuncu, Netflix dramalarında sık sık karşımıza çıkıyor.

Romance Is A Bonus Book Ne Demek?

"Romance Is A Bonus Book" cümlesini Türkçeye "Aşk, sürpriz bir kitap" olarak çevirmek mümkün. Dizinin ismi belirlenirken verilmek istenen iki toplumsal mesajın ustaca harmanlandığını görüyoruz.

Romance Is A Bonus Book Kaç Bölüm?

Romance Is A Bonus Book dizisinin ilk sezonu 16 bölüm olarak tvN kanalında yayınlandı. Netflix Türkiye üzerinden izleyebileceğiniz dizinin yeni sezonlarının gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Romance Is A Bonus Book IMDB Puanı Kaç?

Romance Is A Bonus Book dizisinin IMDb puanı 8,1. Klişe bir konuyu anlatım başarısı ve atmosferi ile parlatan dizi popülerleştikçe puanını daha da artıracağa benziyor.

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