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Koreli sanatçı, sadece 3 adımda çiçek çizmenin şifresini açıkladı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
GÜNDEM  | 30.06.2019 04:28 | Son Güncelleme

Koreli bir sanatçı, birbirinden harika çiçeklerin nasıl çizileceğine ilişkin adım adım ipuçları paylaştı. Siz de bu öğretilerden yararlanarak sadece 3 adımda harika çiçek çizimleri yapabilirsiniz. Denemeye değer!

Koreli sanatçı, sadece 3 adımda çiçek çizmenin şifresini açıkladı!

Dünya standartlarında bir sanatçı, illüstratör olmayı veya sadece çizim becerilerinizi geliştirmek istediğinizi hayal ettiyseniz, şans sizden yana... Ünlü illüstratör Kate Kyehyun Park, sadece güzel botanik çizimleri için değil, aynı zamanda başkalarının da başarıya ulaşmalarına yardımcı olma isteği ile dolu olan bir sanatçı olması ile bilinir.

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Park'ın Instagram sayfası, çiçeklerin ve bitkilerin güzel bir şekilde işlenmiş suluboya çizimlerinin yanı sıra, bir kişinin sahip olduğu uzmanlık düzeyine ne kadar sürede ulaşabileceğini gösteren sayısız dersle dolu.

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Gül ve lalelerden kaktüslere ve nergislere kadar Koreli illüstratör, boya fırçasıyla çizdiği her şey mükemmel görünüyor. Bu arada, öğretici eskizleri çok net ve takip etmesi çok basit. Park ile çizim yapmak üçe kadar saymak kadar basit çünkü öğreticilerinde istediğiniz herhangi bir çiçeğin çizilmesi için atmanız gereken sadece üç adım var.

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Bu, kesinlikle kurşun kalemi, kağıdını ve beş dakikasını ayırmak isteyen herkesin, yeteneklerini gösterebileceği anlamına gelir. Böylece yaptığınız harika çizimlerle arkadaşlarınızdan ve ailenizden çok fazla övgü toplayabilir ve onları etkileyebilirsiniz.

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Koreli sanatçının çizimleri, sosyal medyadaki topluluğun kalbini ve kafasını ele geçirdi ve çalışmalarının büyük ölçüde popüler olmasına neden oldu. Instagram'da 164.000'den fazla takipçisi var ve destekçilerinin sayısı her gün artıyor.

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Hayranlarının ve diğer aday sanatçıların olağanüstü botanik çizimlerini nasıl yaptığını görmelerini sağlayan çok sayıda fotoğraf ve video çalışması sosyal medya hesabında mevcut. İlgilenenlere duyurulur.

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çizim resim

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