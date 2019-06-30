Koreli sanatçı, sadece 3 adımda çiçek çizmenin şifresini açıkladı!

Dünya standartlarında bir sanatçı, illüstratör olmayı veya sadece çizim becerilerinizi geliştirmek istediğinizi hayal ettiyseniz, şans sizden yana... Ünlü illüstratör Kate Kyehyun Park, sadece güzel botanik çizimleri için değil, aynı zamanda başkalarının da başarıya ulaşmalarına yardımcı olma isteği ile dolu olan bir sanatçı olması ile bilinir.

Park'ın Instagram sayfası, çiçeklerin ve bitkilerin güzel bir şekilde işlenmiş suluboya çizimlerinin yanı sıra, bir kişinin sahip olduğu uzmanlık düzeyine ne kadar sürede ulaşabileceğini gösteren sayısız dersle dolu.

Gül ve lalelerden kaktüslere ve nergislere kadar Koreli illüstratör, boya fırçasıyla çizdiği her şey mükemmel görünüyor. Bu arada, öğretici eskizleri çok net ve takip etmesi çok basit. Park ile çizim yapmak üçe kadar saymak kadar basit çünkü öğreticilerinde istediğiniz herhangi bir çiçeğin çizilmesi için atmanız gereken sadece üç adım var.

Bu, kesinlikle kurşun kalemi, kağıdını ve beş dakikasını ayırmak isteyen herkesin, yeteneklerini gösterebileceği anlamına gelir. Böylece yaptığınız harika çizimlerle arkadaşlarınızdan ve ailenizden çok fazla övgü toplayabilir ve onları etkileyebilirsiniz.