Mynet Trend

Körfez'de tansiyon tırmanıyor! İran'dan sert tepki

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
DÜNYA  | 30.07.2019 09:44 | Son Güncelleme

İran, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığı güvenliğini sağlama gerekçesiyle Avrupa liderliğinde bir misyon oluşturmak isteyen İngiltere’ye “gerilimi yükseltir” diyerek tepki gösterdi.

Körfez'de tansiyon tırmanıyor! İran'dan sert tepki

İngiltere'nin Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığı güvenliğini sağlama gerekçesiyle Avrupa liderliğinde askeri bir misyon oluşturulması önerisine İran karşı çıktı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Yabancı güçlerin varlığı bölge güvenliğine katkı sağlamadığı gibi, gerilimin asıl etkenidir" dedi.

İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı bölgesinde güvenliği sağlamakla sorumlu asıl aktörler olduğuna işaret eden Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti, Umman Denizi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın uluslararası serbest gemi trafiği için güvenli bir rota olması için çaba sarf ediyor" diye konuştu.

2019-07-22T154402Z_1549619974_RC1BCF2B3890_RTRMADP_3_MIDEAST-IRAN-IEA

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin sözcüsü Ali Rabiei de İngiltere'nin bölgede güvenliği sağlamaya yönelik planlarını "düşmanca bir mesaj" olarak niteledi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Rabiei, "İran, tüm Avrupa ülkelerinden söz konusu provokatif öneriyi desteklememesini beklemektedir" dedi.

İngiltere'nin İran'a ait bir gemiye Cebelitarık Boğazı'nda el koyduğunu hatırlatan İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Irakçi ise İngiltere'yi uluslararası anlaşmaları ihlal etmekle suçladı.

Irakçi, Viyana Anlaşması uyarınca taraf devletlerin İran'ın petrol ihracatına zarar vermeme yönünde taahhütte bulunduklarını belirtti.

VİYANA'DA NÜKLEER ANLAŞMA GÖRÜŞMELERİ

2015 yılında imzalanan ve kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı görüşmek üzere taraf devletler bugün Viyana'da bir araya geldi.

ABD'nin çekilme kararına rağmen anlaşmaya taraf İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya nükleer anlaşmanın nasıl kurtarılabileceğine yönelik görüşmeleri sürdürüyor.

TANKER RESTLEŞMESİ

İran ve İngiltere arasındaki uyuşmazlık Cebeli Tarık Yönetimi'nin 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerine alıkoymasıyla başladı.

İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere açısından sonuçları olacağını açıkladı.

11 Temmuz'da ise İngiltere Savunma Bakanlığı, İran'a ait gemilerin Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüklerini açıkladı.

19 Temmuz'da İran Devrim Muhafızları boğaz geçiş kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz bandralı "Stena Impero"ya el konulduğunu duyurdu.

Yaşananlara ilişkin olarak iki devlet de birbirini "korsanlık yapmakla" suçluyor.

PARTNERModaseverlerin kaçırmaması gereken 5 dizi ve filmModaseverlerin kaçırmaması gereken 5 dizi ve film
ABD'li iş adamından Trump'a 'nükleer teknoloji' baskısıABD'li iş adamından Trump'a 'nükleer teknoloji' baskısı
Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Körfez İRAN ingiltere

En Çok Okunan Trend Haberler

Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...

Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kornaya sinirlenen kadın sürücü çekiçle saldırdı

Kornaya sinirlenen kadın sürücü çekiçle saldırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kadın yolcu şoke etti! Otobüs şoförü kendisini uyarınca...

Kadın yolcu şoke etti! Otobüs şoförü kendisini uyarınca...

Genç fenomen o manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı!

Genç fenomen o manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'li iş adamından Trump'a Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi baskısı

ABD'li iş adamından Trump'a 'nükleer teknoloji' baskısı

ABD'de bir yolcunun bavulundan füze fırlatıcısı çıktı

Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...

Brezilya korkunç olayla sarsıldı! Cezaevinde isyan çıktı: Onlarca ölü

Ülke korkunç olayla sarsıldı! Cezaevinde isyan çıktı: Onlarca ölü

Milletvekilini tecavüzle suçlayan kadın 'şüpheli' bir trafik kazası geçirdi

Milletvekilini tecavüzle suçlayan kadın 'şüpheli' bir trafik kazası geçirdi

12 İsrailli gence tecavüz suçlamasında gerçek ortaya çıktı

12 İsrailli gence tecavüz suçlamasında gerçek ortaya çıktı

Savaşın ayak sesleri! Savaş gemisi Körfez'e ulaştı

Savaşın ayak sesleri! Savaş gemisi Körfez'e ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.