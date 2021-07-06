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Körili Çin eriştesi tarifi nasıl yapılır? Restoran lezzetini evinize taşıyın

06.07.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Körili Çin eriştesi (noodle) tarifinde tavuk ve noodle'ın soslarla uyumu tadına doyulmaz bir tat ortaya çıkartır. Yedikçe yedirten noodle tarifi hazırlanırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli nokta ise eriştelerin yapışmamasını sağlamak ve tavuk ile noodle'ın uyumlu şekilde pişmesi için tavuğu doğrarken tercihi jülyen kesimden yana kullanmaktır. Körili Çin eriştesi tarifi ile ilgili tüm detayları Restoran işletmecisi Barış Ofluoğlu anlattı.

Körili çin eriştesi (noodle) tarifi yapılırken sade tercih edilebileceği gibi tavuklu da yapılabilir. Tavuk ve köri sosu çok uyum sağladığı için körili Çin eriştesi tarifi yapılırken genellikle tavuk kullanılır. Körili Çin eriştesinde (noodle) kullanılan tavuklar jülyen yani ince uzun şekillerde kesilir. Böylelikle erişteyle birlikte pişmesi çok daha kolay olur. Peki körili Çin eriştesi nasıl yapılır? İşte videolu anlatımıyla adım adım körili Çin eriştesi tarifi...

KÖRİLİ ÇİN ERİŞTESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

  • 350 gr yumurtalı Çin eriştesi,
  • 200 gr jülyen doğranmış tavuk göğsü,
  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ,
  • 1 kaşık soya sosu,
  • 1 çay kaşığı tavuk bulyon,
  • 1 çay kaşığı karabiber,
  • 1 kaşık köri sosu

Yapılışı:

  • Erişte hamuru, kaynamış olan suya atılarak 3 dakika kaynatılır. Yumuşayıp yumuşamadığı kontrol edilir.
  • Yumuşadıktan sonra süzerek soğuk sudan geçirilir.
  • Kıvamı daha koyu olan soya sosu tercih edilir ve bu sosla harmanlanır.
  • Birbirine yapışmaması için içine bir miktar da sıvı yağ konur.
  • Körili çin eriştesi yapılacak tava yağlanır.
  • Evde teflon tava kullanılırsa bu işlemden uzak durulabilir.
  • Ardından tavuklar biraz tuzlanır ve kızartmaya bırakılır. Ön kızartma işlemi maksimum 1 dakika yapılır.
  • Bütün Çin yemeklerinde olduğu gibi bir miktar yumurta tavaya dökülür, ardından tavuklar dahil edilir.
  • Üzerine erişte konur ve karıştırılır. Üzerine tuz konur.
  • 1 çay kaşığı kadar tavuk bulyon ve 1 çay kaşığı kadar karabiber katılır.
  • 1 çay kaşığından biraz daha fazla köri sosu, 1 porsiyon körili Çin eriştesi için erişte üzerine konur ve servise hazır hale getirilir.

Afiyet olsun.

KÖRİLİ ÇİN ERİŞTESİ (NOODLE) TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

  • Körili Çin eriştesi (noodle) hazırlanırken eriştelerin pişip pişmediğini anlamak için yumuşaklığına bakmak gerekir.
  • Eriştelerin birbirine yapışmaması için soya sosuyla harmanlanırken bir miktar sıvı yağ da eklenir.
  • Tavukların, eriştelerle uyumlu şekilde pişmesi için tavuklar jülyen şekilde doğranır.
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