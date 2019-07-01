YEMEK

Keyifli yemeklerin vazgeçilmezi: Körili tavuk parçaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 01.07.2019 14:26 | Son Güncelleme

Akşam yemeği için harika bir alternatif! Bu tavuk parçacıklarına bayılacaksınız...

Keyifli yemeklerin vazgeçilmezi: Körili tavuk parçaları

Sadece yarım saat içinde harikalar yaratmak istiyorsanız körili tavuk parçalarına göz atın. Eğer dostlarınızla beraber keyifli bir akşam yemeği planlıyorsanız körili tavuk parçaları kurtarıcınız olacaktır.

Malzemeler:

2 adet yumurta
1 çorba kaşığı dijon hardalı
2 çay kaşığı köri tozu
1 çay kaşığı kimyon
2 su bardağı galeta unu
3 adet derisiz ve kemiksiz tavuk göğsü
Yeşil limon suyu
Tuz

Hardalı, yumurtaları, 1 çay kaşığı köri tozunu, kimyonu, limon suyunu ve tuzu bir kabın içinde iyice karıştırın.
Diğer bir kapta ise galeta ununu ve geriye kalan köriyi karıştırın.
Tavuk göğüslerini şeritler halinde orta kalınlıkta doğrayın.
Parçaları ilk önce yumurtalı karışıma ardından galeta unlu karışa bulayın.
Tüm parçalara aynı işlemi uyguladıktan sonra kızgın yağda pişirin. Afiyet olsun...

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