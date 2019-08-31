Mynet Trend

Korku dolu anlar! Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
DÜNYA  | 31.08.2019 09:35 | Son Güncelleme

Hindistan’da hareket halindeki tren ile platform arasına ayağı sıkışan ve sürüklenen adamı istasyonun güvenlik görevlisi kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Hindistan’ın Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinde yer alan bir tren istasyonunda meydana geldi. Hareket halindeki trene binmeye çalışan bir adamın ayağı tren ile platform arasına sıkıştı.

TRENLE BERABER SÜRÜKLENDİ

Ayağını kurtaramayan adam, ilerleyen trenle beraber sürüklenmeye başladı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir güvenlik görevlisinin, trenle sürüklenen adamı tuttuğu ve bir süre onunla beraber koştuktan sonra onu çekerek kurtardığı görüldü.

Yetkililer, ayağı sıkışan adamın hafif yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.

(DHA)

Karadeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe KayalarKaradeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe Kayalar
Twitter CEO'sunun hesabı hacklendi!Twitter CEO'sunun hesabı hacklendi!
Can pazarı! Kurtulmak için aşağı atladılarCan pazarı! Kurtulmak için aşağı atladılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tren Hindistan ayak

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu nasıl parmak? Sosyal medyada fenomen oldu

Bu nasıl parmak? Sosyal medyada fenomen oldu

Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

Akılalmaz olay! Polise yakalanacağını anlayınca...

Akılalmaz olay! Polise yakalanacağını anlayınca...

İrem Derici konserinde faciadan dönüldü!

İrem Derici konserinde faciadan dönüldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rus Özel Kuvvetleri alay konusu oldu

Rus Özel Kuvvetleri alay konusu oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

234 kişiyi taşıyan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

234 kişiyi taşıyan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Twitter CEO'sunun hesabı hacklendi!

Twitter CEO'sunun hesabı hacklendi!

Yanan mağazada can pazarı! Kurtulmak için aşağı atladılar

Can pazarı! Kurtulmak için aşağı atladılar

Dünya yıkılsa umrunda değil! Soyuldu, umursamadan yemeğini yedi

Dünya yıkılsa umrunda değil! İşte o anlar...

Pakistanlı Bakan'ı konuşma yaparken elektrik çarptı

Pakistanlı Bakan'ı konuşma yaparken elektrik çarptı

Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

İran, Basra Körfezi’nde yapay ada inşa ediyor

Bu hamle gerilimi tırmandıracak! Yapay ada...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.