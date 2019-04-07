Korku dolu dakikalar! İntihara kalkıştı, polis son anda yakaladı

Örnek Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir pansiyonun 3'üncü kat balkon demirlerinden sarkan T.A., eşinin çocuğunu göstermediğini iddia ederek intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
POLİSLER YAKALADI
Polis tarafından ikna edilmeye çalışılan T.A., intihar etmekte kararlı olduğunu söyledi. Balkon demirlerine tutunan T.A. bir anlık dikkatsizliğinden faydalanan polisler tarafından yakalanarak kurtarıldı.
T.A., polise verdiği ifadesinde eşinden ayrı olduğunu ve çocuğunun kendisine gösterilmediğini söyledi. T.A., kontrol için hastaneye götürüldü. (DHA)
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