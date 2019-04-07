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Korku dolu dakikalar! İntihara kalkıştı, polis son anda yakaladı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 07.04.2019 16:39 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin çocuğunu göstermediğini iddia ederek, bir binanın 3'üncü kat balkonunda intihar girişiminde bulunan T.A., polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.

Korku dolu dakikalar! İntihara kalkıştı, polis son anda yakaladı

Örnek Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir pansiyonun 3'üncü kat balkon demirlerinden sarkan T.A., eşinin çocuğunu göstermediğini iddia ederek intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİSLER YAKALADI

Polis tarafından ikna edilmeye çalışılan T.A., intihar etmekte kararlı olduğunu söyledi. Balkon demirlerine tutunan T.A. bir anlık dikkatsizliğinden faydalanan polisler tarafından yakalanarak kurtarıldı.

T.A., polise verdiği ifadesinde eşinden ayrı olduğunu ve çocuğunun kendisine gösterilmediğini söyledi. T.A., kontrol için hastaneye götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat intihar girişimi

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